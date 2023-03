Incidente per Marcello Cirillo “Vivo per miracolo”/ “Investito da un camion”

Marcello Cirillo: incidente sulla Cassia Bis

Il cantante Marcello Cirillo è rimasto coinvolto in un incidente sulla Cassia bis. “Sono vivo per miracolo”, ha scritto il cantante e musicista su Twitter, poche ore dopo l’incidente stradale avvenuto mercoledì pomeriggio a Roma nord, in zona Grottarossa. “Voglio ringraziare quegli angeli che verso le 15,00 si trovavano sulla Cassia bis (Roma) mi hanno estratto dalla mia Smart dopo essere stato investito da un camion e trascinato per 200 metri per poi cappottarmi dall’altra parte della strada!”, ha twittato Cirillo, pubblicando alcune foto della sua macchina dopo l’impatto.

Cirillo ha fatto sapere di essere “sotto shock ma illeso” e di voler ringraziare i suoi soccorritori: “Mi piacerebbe conoscere e ringraziare personalmente i ragazzi che mi hanno aiutato se vedete questo messaggio scrivetemi una si chiamava Chiara”. Rispondendo alle domande di amici e fan, Marcello Cirillo ha anche assolto il camionista: “Io credo che lui non mi abbia visto… poi quando se ne accorto frenato io mi sono ribaltato poi si è fermato non è un criminale solo una persona distratta”.

Come appreso da fonti di polizia, l’incidente stradale è avvenuto poco prima delle 15:00 sulla via Cassia Veientana, poche centinaia di metri prima dell’ospedale Sant’Andrea. Uno scontro fra un furgone Iveco e la Smart di Marcello Cirillo, che dopo l’urto si è ribaltata su un fianco. Marcello Cirillo, 65 anni, ha iniziato la sua carriera musicale sul finire degli anni 70. Nel 1982, insieme ad Antonio Maiello, dà vita al duo Antonio e Marcello: la popolarità arriva nel 1990 con il programma I Fatti Vostri. Nel 1999 il duo si scioglie, ma Marcello prosegue comunque la sua carriera televisiva partecipando a programmi di successo come Mezzogiorno in Famiglia e Quelli che il Calcio. Nel 2009 è conduttore insieme a Giancarlo Magalli e Paolo Fox de I Fatti vostri. Nel 2018 partecipa a Pechino Express in coppia con Adriana Volpe.

Sono vivo per miracolo, voglio ringraziare quegli angeli che verso le 15,00 si trovavano sulla Cassia bis (roma) mi hanno estratto dalla mia smart dopo essere stato investito da un camion e trascinato per 200 metri per poi cappottarmi dall’altra parte della strada! 🙏🙏🙏🙏🙏 pic.twitter.com/DNY3fZYsT2 — marcello cirillo (@marcelloCirillo) March 15, 2023













