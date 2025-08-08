Incidente per Rhove: il rapper costretto ad annullare il concerto a Malta perché si è lesionato un timpano. In un post spiega cos'è successo

Un tuffo in acqua finito male è costato a Rhove il concerto a Malta. Il celebre rapper italiano, 24 anni, avrebbe dovuto esibirsi nella nuova tappa del suo tour ma ha dovuto rinunciare a causa di un timpano lesionato. È stato lo stesso Rhove a comunicarlo con una storia pubblicata su Instagram, nella quale ha spiegato le dinamiche dell’incidente che lo portano oggi a dover rinunciare ad esibirsi all’evento programmato tempo fa.

“Purtroppo raga ho fatto un tuffo e sono atterrato di orecchio procurandomi un foro sul timpano.”, ha scritto il cantante nel suo post su Instagram, annunciando dunque che “Per questo non potrò prendere l’aereo per arrivare a suonare a Malta. Mi spiace tantissimo. Ero gasato nero”, ha rivelato, scatenando la delusione dei tantissimi fan che lo attendevano al concerto.

Incidente per Rhove: chi è il rapper

L’impatto forte con l’acqua dopo il tuffo ha dunque causato un danno al timpano di Rhove che gli impedisce inoltre di prendere l’aereo e recarsi a Malta, dove era previsto l’evento, che darà dunque rimandato ad un’altra data da decidere. Ma chi è questo artista così amato dalla nuova generazione?

Samuel Roveda, vero nome di Rhove, è un rapper di 24 anni che ha conosciuto il grande successo qualche anno fa, con la canzone ‘Shekerando’, diventata un vero e proprio tormentone. Il successo, d’altronde, è arrivato dopo la gavetta e lavori vari: “Ho lavorato come idraulico per un po’ di anni, ho lavorato poi anche in una società di organizzazione eventi. In contemporanea ho sempre fatto musica, e piano piano sono riuscito ad abbandonare gli altri lavori per concentrarmi solo su quello”, ha raccontato il rapper in un’intervista a GQ di qualche tempo fa.

