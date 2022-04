Incidente per Trentalange, presidente AIA/ Fratture e ospedale dopo scontro in A1

Momenti di paura per Alfredo Trentalange, presidente dell’AIA, rimasto coinvolto in un incidente stradale sull’A1. Come riportato da Gazzetta.it, il capo dell’Associazione Italiana Arbitri è stato protagonista di uno scontro in un incidente stradale sulla A1, nei pressi di Frosinone. L’uomo era in auto insieme al designatore della Lega Pro Maurizio Ciampi. I due sono stati subito ricoverati presso l’ospedale di Colleferro, dove sono stati sottoposti ad esami. Presidente dell’AIA e designatore hanno riportato alcune fratture, ma sembrerebbe nulla di grave.

Mentre l’ex arbitro e presidente dell’AIA Trentalange è stato dimesso dopo poche ore e si è messo immediatamente in viaggio verso Torino, il responsabile della Can C Maurizio Ciampi è ancora ricoverato in ospedale. Le sue condizioni, comunque, non desterebbero preoccupazione nei medici.

Trentalange coinvolto in un incidente stradale: il comunicato dell’AIA

A comunicare la notizia dell’incidente subito da Alfredo Trentalange e dal designatore, è stata la stessa AIA, Associazione italiana arbitri, in un comunicato ufficiale: “Venerdì notte il Presidente dell’AIA Alfredo Trentalange ed il Responsabile della CAN C Maurizio Ciampi sono rimasti coinvolti in un incidente stradale sulla A1 all’altezza di Frosinone. Trentalange e Ciampi hanno riportato alcune fratture, fortunatamente nulla di particolarmente grave, e sono stati inizialmente ricoverati all’ospedale di Colleferro”.

Ai due uomini di sport sono arrivati poi anche gli auguri dell’AIA, che ha scritto al termine del comunicato: “L’Associazione Italiana Arbitri augura al Presidente Trentalange e a Ciampi di ristabilirsi velocemente”. Solo tanta paura, dunque, per il capo dell’AIA e per il designatore, che fortunatamente se la sono cavata con qualche frattura e qualche ora in ospedale.

