Incidente Quartararo, video volo e caduta da Yamaha/ MotoGp, portato via in barella

Incidente brutto per Fabio Quartararo durante la terza sessione di prove libere del GP di Aragon 2020 di MotoGp. Si temono problemi fisici per il pilota del Team Petronas, in particolare ad una caviglia. In questo momento sono in corso delle visite alla Clinica Mobile e sono previsti esami più approfonditi, a partire da una radiografia, per capire l’entità dell’infortunio riportato e l’eventuale disponibilità per le Qualifiche di oggi. L’incidente è avvenuto a otto minuti dalla fine della FP3 e si è visto Quartararo sbattere forte contro l’asfalto, rimanendo a terra nella via di fuga per poi essere portato via in barella. Stando a quanto riportato da Sky Sport, il motociclista si è poi rialzato sofferente. Sono state poi riproposte le immagini dell’incidente, in cui si vede Quartararo tutto esterno sul cordolo con la posteriore che si solleva e la ruota davanti che saltella. Lui chiude e rialleggerisce sul freno, ma quando va a riprendere aderenza si schiaccia la caviglia e qui potrebbe aver riportato il problema per il quale poi ha perso il controllo della moto volando a terra.

VIDEO INCIDENTE QUARTARARO: COME STA IL PILOTA

“Sta in piedi, sta bene. Parla ed è sereno, questa è la cosa più importante. Lo stanno visitando e gli faranno delle radiografie. Ma il fatto che parli e stia bene potrebbe essere già indicativo, ma si attendono gli esami per capire la situazione”, ha dichiarato l’inviato di Sky Sport. La paura è stata tanta sulla pista di Aragon visto quanto accaduto al leader del Motomondiale. Il pilota della Yamaha Petronas ha infatti perso il controllo della sua M1, intraversandosi sul cordolo e cadendo in curva 14, finendo sbalzato per aria e ricadendo davanti alla moto dopo essere caduto sul fianco sinistro. Finito nella sabbia della via di fuga, Fabio Quartararo ha chiesto aiuto ai marshall. Rialzatosi da solo zoppicando, è stato poi portato in barella al centro medico della pista per tutti i controlli del caso in vista delle Qualifiche di oggi. La speranza sua e dei suoi tifosi è di poter prendervi parte. Per ora sono state escluse fratture.





