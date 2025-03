Incidente Raffaella al Serale di Amici 24: Elena D’Amario le fa i complimenti

Le anticipazione della seconda puntata del Serale di Amici 24 svelano nuovi colpi di scena che questa volta coinvolgono Raffaella, ballerina entrata da poche settimane all’interno del programma. Grande danzatrice, è conosciuta per avere avuto una relazione con Mattia Zenzola. Sebbene i due si siano lasciati hanno mantenuto un ottimo rapporto che dura ancora oggi sul piano professionale: è stato lui a ballare con lei durante la sua ammissione. Non solo, in base alle anticipazioni della seconda puntata del Serale, si renderanno protagonisti di un piccolo incidente.

Senza Cri favorita per la vittoria ad Amici 24?/ Panico dopo il guanto di sfida lanciato da Rudy Zerbi

Gli spoiler di Amici 24 svelano che Raffaella avrà un incidente durante l’esibizione con Mattia: la ballerina è caduta ed è scivolata, senza avere conseguenze. Successivamente, Elena D’Amario interverrà per farle i complimenti dato che secondo lei si è comportata molto bene rialzandosi senza dar peso all’intoppo. Nella stessa puntata Raffaella si troverà al ballottaggio con Luk3 e uno di loro è stato eliminato, anche se ancora non si sa di chi si tratta. Non è potuto succedere altrimenti per la ballerina, che dopo l’inciampo è stata mandata a rischio eliminazione.

Daniele escluso dal secondo serale di Amici 24: perché?/ Strategia dopo critiche di Elena o paura infortunio?

Serale Amici 24, seconda puntata: le squadre e l’attacco a Chiara

Nella prima manche si sono sfidate le squadre di Deborah Lettieri e Anna Pettinelli, le quali sfideranno Emanuel Lo e Lorella Cuccarini. A salvarsi saranno Lettieri e Pettinelli, mentre nella seconda manche parteciperà alla sfida anche la squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Durante la puntata Elena D’Amario elogerà Raffaella per essersi ripresa immediatamente dopo l’incidente: la ballerina ha ricominciato subito l’esibizione e ha continuato a ballare con Mattia, segno di grande professionalità. La D’Amario ha però attaccato duramente Chiara, fidanzata di Trigno, anche se ancora non si hanno altri dettagli.