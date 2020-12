Incidente Raikkonen/ Video Formula 1: motore rotto, fuoco e fiamme sulla Alfa Romeo

Kimi Raikkonen ha vivacizzato suo malgrado la seconda sessione di prove libere FP2 del Gran Premio di Abu Dhabi 2020, ultimo atto della stagione della Formula 1: infatti il motore Ferrari della sua Alfa Romeo si è rotto causando un incendio. Dal video che vi proponiamo qui sotto si può comunque notare che la situazione è sempre rimasta sotto controllo: Raikkonen ha parcheggiato la sua Alfa Romeo a bordo pista, è sceso in breve tempo e ha pure aiutato i commissari di pista a spegnere l’incendio, che comunque ha destato una certa impressione a causa di fiamme piuttosto alte che hanno rischiarato la notte di Abu Dhabi – si corre in notturna a Yas Marina, come è tradizione da queste parti.

VIDEO INCIDENTE RAIKKONEN: ALFA ROMEO IN FIAMME

Come detto, nessun problema dunque per Kimi Raikkonen a causa dell’incendio della sua Alfa Romeo dovuto alla rottura della power unit Ferrari. Solo un piccolo episodio, che però ha fatto impressione forse anche perché è ancora fresco il ricordo del ben più drammatico incendio che al Gran Premio del Bahrain a Sakhir ha visto come protagonista Romain Grosjean, per il quale uscire indenne dalla propria Haas in fiamme era stato invece un vero e proprio “miracolo” tecnologico, segnale tangibile dei grandi progressi compiuti dalla Formula 1 in termini di sicurezza. Stavolta invece “ordinaria amministrazione”, per così dire, a parte la triste constatazione dell’ennesimo problema legato alla Ferrari e alle sue scuderie satellite in questo 2020 sportivamente disgraziato per il Cavallino Rampante.





