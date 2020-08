Incidente Roma, Smart esplode dopo scontro con camion/ Morto un automobilista

Un incidente purtroppo mortale si è verificato quest’oggi in quel di Roma. A perdere la vita un automobilista, deceduto dopo che la vettura che stava guidando ha preso fuoco a seguito dello scontro con un camion. Come riferito da numerose testate online nelle ultime ore, a cominciare da RomaToday, l’episodio si è verificato nella tarda mattinata di oggi, venerdì 28 agosto, attorno alle ore 11:00, e il teatro dello scontro è stata la diramazione Roma sud dell’Autostrada A1, al chilometro 17, all’altezza di Torrenova. Ancora da ricostruire con esattezza la dinamica del terribile incidente, con l’auto, una piccola Smart, che avrebbe impattato in maniera violentissima con un mezzo pesante. Uno scontro che non ha lasciato scampo al conducente del mezzo, che subito dopo la collisione è esploso, andando completamente in fiamme. Non è dato sapere se l’automobilista sia morto per l’impatto o per il fuoco, fatto sta che quando il personale del 118 ha tentato di soccorrerlo non vi era già più niente da fare.

INCIDENTE ROMA, 3 KM DI CODA SULL’A1

Sul posto si sono recati ovviamente anche i vigili del fuoco con due squadre del comando provinciale di Roma, che hanno domato le fiamme riportando la situazione alla normalità. Presenti anche i soccorsi sanitari e meccanici, ed il personale della Direzione V Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia, nonché gli agenti della polizia stradale. Come tempestivamente informato da Autostrade per l’Italia, il tratto di autostrada interessato è stato chiuso dalle ore 11:20 circa, a partire dalla Diramazione Roma sud fino al bivio con il Grande Raccordo Anulare e Torrenova, in direzione dell’Autostrada A1 Milano-Napoli. Una volta che il cadavere è stato preso in carico delle autorità, il mezzo è stato sgomberato e la carreggiata è stata ripulita, la strada ha riaperto. A causa dell’incidente si sono creati tre chilometri di coda, poi la situazione è tornata lentamente alla normalità.



