Incidente Roma sul Gra/ 4 macchine coinvolte e 8 feriti: traffico in tilt

Caos a Roma, sul Grande Raccordo Anulare: oggi, domenica 10 aprile, un incidente ha bloccato la circolazione. Come riporta l’Adnkronos, l’incidente avvenuto sul Gra di Roma ha coinvolto ben 4 veicoli, provocando 8 feriti. Le cause del sinistro sono ancora in corso di accertamento: bisognerà infatti capire cosa ha portato all’impatto. Dopo lo scontro, il traffico è provvisoriamente bloccato al km 0.200 dell’A90 in direzione di Roma.

Al momento, il traffico è stato deviato in loco sulla complanare per permettere ai mezzi di soccorso accorsi sul Gra di liberare la strada. Sul posto sono inoltre presenti le squadre dell’Anas per tentare di ripristinare la normale viabilità e le forze dell’ordine, che dovranno stabilire cosa sia accaduto e perché i 4 veicoli siano rimasti coinvolti nello scontro. Si tratta di un altro grave incidente dopo il maxi tamponamento di questa mattina, che allo stesso modo aveva bloccato la circolazione.

Incidente GRA: cosa è successo a Roma

L’incidente sul Grande Raccordo Anulare è avvenuto dopo le 13.00 al chilometro 0.200 del GRA A9. Dopo il maxi tamponamento di questa mattina, questa volta a scontrarsi sono stati 4 veicoli con il ferimento di otto persone. La circolazione del traffico è bloccata e deviata. L’incidente è avvenuto al chilometro 0.200: quattro veicoli sono rimasti coinvolti con il ferimento di otto persone a bordo.

Lo scontro è avvenuto tra lo svincolo per Montespaccato e lo svincolo della Via Aurelia in direzione esterna. Dalle 14.30 in poi, la circolazione è ripresa con i veicoli deviati dalla Polizia Locale in direzione della complanare. Sul posto le squadre dell’ANAS per ripristinare la circolazione ma anche gli operatori dei soccorsi dell’Ares 118 che hanno trasportato i feriti negli ospedali nelle vicinanze. Si tratta dunque del secondo grave incidente della giornata su un tratto di strada travagliato.

