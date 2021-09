Incidente Sainz, video F1: Ferrari a muro nelle FP2/ Gp Italia: impatto a 340 km/h

Incidente per Carlos Sainz, pilota della Ferrari, nel corso delle FP2, la seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia, che si disputa proprio nel fine settimana corrente a Monza. Il sabato del Cavallino Rampante, purtroppo, non si è aperto nel migliore dei modi, considerata la precedente sostituzione della power unit della monoposto dell’altro ferrarista, Charles Leclerc. Sainz, durante le prove, dicevamo, ha perso improvvisamente il controllo del proprio mezzo, non riuscendo più a controllarlo e andando letteralmente a muro all’altezza della curva Ascari.

Uno spavento non da poco per il numero 55 della Rossa, che fortunatamente, a parte la paura, appunto, parrebbe non avere riportato ulteriori conseguenze a seguito del violento impatto, che, stando alle grafiche fornite da alcuni media, sarebbe uscito di pista a una velocità decisamente sostenuta, pari esattamente a 340 chilometri orari. Uno scontro davvero terribile e che avrebbe potuto mettere a repentaglio l’incolumità del pilota stesso, il quale, invece, è uscito dalla vettura e si è poi diretto verso il box.

INCIDENTE CARLOS SAINZ (VIDEO): MECCANICI CHIAMATI AL MIRACOLO

Carlo Sainz, pilota spagnolo della Ferrari, dicevamo, ha fatto quindi rientro ai box dopo il grave incidente, tale soprattutto per via dei gravi danni subìti dalla sua auto. Infatti, esattamente come avvenuto soltanto sette giorni fa a Zandvoort, quando si è disputato il Gran Premio dell’Olanda, i meccanici di Maranello, considerati gli ingenti problemi riportati dalla SF21 nell’impatto contro le barriere, saranno adesso chiamati a fare un grande lavoro, per non dire un miracolo, al fine di rimettere in sesto la vettura.

Stando a quanto ricostruito da alcune testate giornalistiche sportive e specializzate proprio nel settore delle auto da corsa, infatti, l’auto di Sainz avrebbe rimediato la rottura di due sospensioni anteriori e gravi danni a un alettone.

El momento del choque de @Carlossainz55 en Monza pic.twitter.com/GZDXxvEyPm — MINUTO DEPORTES (@DeportesMinuto) September 11, 2021





