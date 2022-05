Incidente Schumacher Vettel/ Video F1 Gp Miami: Mick sbaglia frenata e sbatte su Seb

Amici fuori dalla pista, Mick Schumacher e Sebastian Vettel sono stati protagonisti di un incidente un po’ assurdo nel Gp di Miami 2022 di Formula 1. Un po’ per la dinamica, un po’ perché avvenuto nel finale, con entrambi i piloti che avrebbero conquistato punti importanti in chiave Classifica del Mondiale visto che entrambi erano nella top ten. Ma la responsabilità dell’incidente è stata del figlio di Michael, che ha sbagliato la frenata finendo per andare a sbattere contro il connazionale.

Ad avere la peggio proprio il pilota dell’Aston Martin, costretto al ritiro, mentre Mick Schumacher ha chiuso all’ultimo posto. Una magra consolazione, visto che comunque ha perso quei punti che avrebbe ottenuto meritatamente dopo una gara sofferta. C’è ora grande curiosità riguardo le reazioni di entrambi i piloti, anche in virtù del rapporto di grande amicizia che li lega, anche per via del padre.

VETTEL DOPO L’INCIDENTE CON SCHUMACHER

“Ovviamente è un peccato che ci siamo toccati e che entrambi non abbiamo segnato punti. Oh, avremmo dovuto gestirla meglio“, ha dichiarato Sebastian Vettel dopo l’incidente con Mick Schumacher. Non ci saranno conseguenze disciplinari comunque, perché la direzione gara, che ha subito aperto un’investigazione sul contatto tra i due tedeschi, ha poi chiuso il caso. Alla fine resta l’amarezza per Mick Schumacher, ancora a 0 punti in classifica con la sua Haas, quindi rammaricato per i punti persi a Miami. Così come lo ha Sebastian Vettel, che sta attraversando un inizio di stagione complicato in Aston Martin.

