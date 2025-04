Puntata movimentata quella del terzo serale di Amici 24, e non solo per ballottaggi ed eliminazione. Le anticipazioni svelano, infatti, che c’è stato più di un incidente durante le performance della serata, che hanno coinvolto anche uno dei ballerini professionisti più amati dal pubblico: Sebastian Melo Taveira. Parliamo dell’ex allievo del talent, che da anni è un professionista del corpo di ballo sia durante la fase del pomeridiano che in quella del serale.

Stando a quanto riporta SuperguidaTv, Sebastian è scivolato durante un’esibizione del terzo serale, finendo a terra. Tutto è accaduto alla fine della puntata, quando Maria De Filippi ha chiamato l’ospite musicale: Alessandra Amoroso. La cantante, anche lei ex allieva di Amici, si è esibita sulle note del suo nuovo singolo, Cose stupide, accompagnata dal corpo di ballo del programma.

Cos’è successo a Sebastian Melo Taveira durante il terzo serale di Amici 24

La coreografia della canzone di Alessandra Amoroso prevedeva l’uso di cuscini per simulare una lotta tra i ballerini, tra cui era presente anche Sebastian. Questi hanno rilasciato una serie di piume finite poi sul palco ed è proprio su queste piume che il ballerino è scivolato, cadendo poi a terra. Un episodio che fortunatamente non ha avuto conseguenze per Sebastian, che si è anzi rialzato, lasciando poi tranquillamente lo studio alla fine dell’esibizione accanto all’ospite. Tuttavia, chi era presente in studio durante la registrazione del terzo serale ha riportato la notizia, svelando inoltre che non è stata l’unica caduta della serata. A quanto pare anche Chiara Bacci, ballerina della squadra di Alessandra Celentano, ha avuto un incidente verso la fine della puntata, durante un’esibizione.