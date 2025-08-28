Incidente Stefano De Martino e Belen Rodriguez, il conduttore di Affari Tuoi rompe il silenzio dopo anni: "Lo schianto e una pozza di sangue"

Stefano De Martino e Belen Rodriguez ancora al centro del gossip: lui svela un retroscena sui primi incontri

Sembra uscita da un romanzo la storia d’amore tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. I due si sono conosciuti nel talent Amici e da subito innamorati, hanno bruciato le tappe con l’arrivo dopo mesi di un figlio e del matrimonio ma poi l’idillio è finito e si sono separati. A sorpresa dopo alcuni anni sono ritornati insieme e poi di nuovo separati ed adesso nonostante lui abbia una nuova fidanzata, Caroline Tronelli, i rumor e le indiscrezioni più insistenti parlano del possibile ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez.

Adesso, a mettere benzina sul gossip ci ha pensato anche direttamente l’ex ballerino e conduttore di Affari Tuoi che durante uno spettacolo ha ripercorso l’inizio della loro storia d’amore rivelando anche che la loro relazione è venuta a galla dopo un bruttissimo incidente. Sul palco del suo spettacolo teatrale Meglio Stasera Summer Tour De Martino ha ricordato il primo incontro con la showgirl argentina: “Io ero un ragazzino, avevo 22 anni e l’ho vista, lì bellissima. Poi è nato qualcosa, ma nei primi giorni è successo un fattaccio.” Il fattaccio in questione è l’incidente che ha portato a galla la loro relazione causando scandalo. All’epoca, infatti, Stefano era ancora fidanzato con Emma Marrone.

Incidente Stefano De Martino e Belen Rodriguez, il conduttore ricorda: “C’era una pozza di sangue”

Durante il suo spettacolo teatrale, Stefano ha ripercorso l’incidente con Belen nei dettagli, spiegando bene cos’è successo ed il fatto che proprio a causa di questo ‘fattaccio’ la loro relazione venne scoperta e scoppio il gossip dello scandalo. All’epoca lui aveva 22 e lei 28 ed entrambi lavoravano ad Amici. All’inizio della loro conoscenza la showgirl argentina gli ha chiesto di andare a prendere un Hamburger anziché mangiare in mensa e di andarci in moto perché più veloce e da meno nell’occhio rispetto all’auto. Tuttavia, il ballerino ha ammesso che per l’emozione di avere Belen dietro ha perso la concentrazione ed ha tamponato un furgone: “Guardo la strada e accelero, guardo lo specchietto, lei e la strada, accelero, lo specchietto, lei e la strada, accelero e poi lo schianto contro un Ford Transit. Su uno dei vetri del retro del furgone mi ci sono rotto con la faccia. Mi ricordo solo il tonfo e la tappezzeria del Ford Transit.”

“Riprendo conoscenza, mi sfilo il casco, mi giro, Belen è a terra, la moto è da buttare, vedo una pozza di sangue. Le chiedo subito, Belen, stai bene? Lei mi dice di si e poi mi dice che il sangue a terra era tutto mio. Dopo svengo e quando mi risveglio sono risvegliato ero a Sandro Pertini di Roma” continua così il racconto dell’incidente Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Il conduttore e la showgirl se la caveranno con poco, per lei contusioni e abrasioni ed un taglio sul braccio, lui invece si rompe il setto nasale ed ha un lieve trauma cranico. Tuttavia l’incidente attirò l’attenzione dei media e finì su tutti i siti ed i giornali rendendo pubblica la loro relazione che, ancora oggi dopo più di quindici anni, continua a far parlare.