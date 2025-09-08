Incidente Stefano Oradei: grave impatto contro un auto per il marito di Manila Nazzaro, cos'è successo e come sta: "Prognosi impegnativa"

Stefano Oradei vittima di un grave incidente stradale: “Manovra folle”, cos’è successo

Grande paura e apprensione nelle scorse ore a causa dell’incidente Stefano Oradei. L’ex ballerino di Ballando con le stelle e marito di Manila Nazzaro è rimasto vittima di un violento scontro tra il suo scooter ed un’automobile che poteva costargli molto caro ma che per fortuna non ha avuto conseguenze drammatiche. A raccontare nel dettaglio cos’è successo è stato lo stesso Oradei con una storia su Instagram in cui ha rivelato i dettagli dell’incidente e come sta adesso.

Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini, è nato il figlio Gabriele/ "A casa con il nostro piccolo"

Innanzitutto ha premesso che in questi giorni è stato assente dai social perché vittima di un incidente stradale e poi ha spiegato meglio la dinamica. Lui si trovata a bordo del suo scooter quando è stato colpito in pieno a causa di ‘una manovra a dir poco folle’ che ha causato un ‘forte impatto’. Stefano Oradei è finito in ospedale e nel suo messaggio su Instagram ha concluso invitando tutti a prestare attenzione quando si guida e che sono ancora in corso ulteriori aggiornamenti sul caso.



Chi sono i vincitori MTV Music Awards 2025?/ Lady Gaga e Sabrina Carpenter da urlo, gli altri premi vinti

Incidente Stefano Oradei, come sta il marito di Manila Nazzaro: “Prognosi impegnativa ma sono a casa”

Subito dopo aver spiegato la dinamica dell’incidente Stefano Oradei ha spiegato come sta adesso: “Ho una prognosi impegnativa ma sono fortunatamente rientrato in casa grazie al cielo con mia moglie e i ragazzi, vi aggiornerò durante.” Un pensiero il ballerino ed ex maestro di Ballando con le stelle lo ha rivolto anche alla moglie Manila Nazzaro e ad amici e familiari che gli sono stati vicino in questi giorni difficili. Oradei non ha fornito ulteriori dettagli, l’incidente sembra sia avvenuto a Roma e la convalescenza durerà parecchio tempo ma per fortuna non ha riscontrato conseguenze peggiori. Manila e Stefano sono sposati da pochi mesi ma in numerose interviste hanno dimostrato di essere affiatati e complici. Insieme di recente hanno partecipato al reality The Couple.