Incidente stradale a Bergamo: morto 31enne/ A Carate 6 feriti dopo scontro suv-auto

Un incidente purtroppo mortale si è verificato oggi in Lombardia, precisamente in provincia di Bergamo. Stando a quanto riferito da BergamoNews, un ragazzo di soli 31 anni è morto, mentre altri quattro giovani sono rimasti feriti, anche se fortunatamente non sarebbero in pericolo di vita. L’episodio si è verificato di preciso nella notte fra venerdì 8 e sabato 9 ottobre 2021, in quel di Gorlago: erano poco prima delle 2 in via Primo Maggio quando due vetture si sono scontrate, causando la morte di un 31enne residente ad Alzano Lombardo.

Come riferito da BergamoNews al momento non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto, ma stando alle prime indiscrezioni filtrate, pare che due Golf Volkswagen sarebbero venute a contatto, anche se non si sa bene come: forse l’alta velocità, magari un colpo di sonno, o altro, fatto sta che un giovane ci ha perso la vita mentre altri quattro, un sedicenne, un diciottenne, un ventenne e uno di 23 anni, sono finiti in ospedale a Bergamo e Seriate. Altro incidente è avvenuto nelle scorse ore in Lombardia, precisamente in quel di Carate Brianza in provincia di Monza.

INCIDENTE MORTALE A BERGAMO, SCONTRO SUV-AUTO A CARATE: TUTTI I DETTAGLI

Nella tarda serata di ieri, attorno alle ore 22:11, le forze dell’ordine sono intervenute nei pressi del noto locale Polaris, dove un suv guidato da una guardia giurata 41enne ha investito in pieno un’auto. A bordo vi erano una studentessa di 21 anni di Besana (alla guida), e altri quattro amici.

Secondo la ricostruzione effettuata da Il Cittadino, pare che il suv non abbia rispetto lo stop procedendo su via della Valle, centrando appunto in pieno la Citroen C3 con a bordo il gruppo di giovani. Immediato l’intervento dei soccorsi che hanno trasportato tutti e sei i coinvolti in codice verde presso l’ospedale San Gerardo di Monza e quello di Desio. All’uomo alla guida del suv è stata ritirata la patente in via cautelare in attesa poi degli esiti dell’etilometro.

