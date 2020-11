Incidente stradale a Bronte: morti due ventenni/ Deceduta anche una 19enne di Lecco

E’ tragico il bollettino delle vittime delle scorse ore per incidenti stradali. Tre ragazzi giovanissimi sono morti, a cominciare dai due ventenni di Bronte (comune in provincia di Catania, Sicilia), scomparsi attorno alle ore 24:00 della notte appena passata, quella fra domenica 1 e lunedì 2 novembre 2020. Come riferito da MeridioNews, il sinistro è avvenuto di preciso lungo la strada statale 120, quella che collega Randazzo a Maniace e viceversa, all’altezza del chilometro 174, al casello Mangiasarde (contrada Santa Venera in territorio di Maletto). I due ventenni erano una ragazza e un ragazzo, probabilmente fidanzati, o magari semplici amici, che si trovavano a bordo di una Opel Corsa. Non è ben chiaro cosa sia accaduto, ma stando alle prime ricostruzioni, l’auto avrebbe centrato un carroattrezzi del servizio di soccorso stradale privato che si trovava sulla strada, chiamato in precedenza per recuperare un’altra auto vittima di un incidente.

INCIDENTE STRADALE A LECCO: AUTO CONTRO MURETTO E ALBERO

Una vittima giovanissima a seguito di un incidente stradale anche in quel di Valgreghentino (provincia di Lecco, Lombardia). A perdere la vita una 19enne a bordo di un’auto guidata da un amico di 20 anni risultato poi avere il tasso alcolemico superiore al consentito. Lui è uscito illeso dallo schianto, come scrive Quotidiano.net, ma l’amica non ha avuto la sua stessa fortuna: per questo è stato denunciato con l’accusa di omicidio stradale. L’incidente si è verificato dopo la mezzanotte di domenica in via Fratelli Kennedy, strada che dall’ex Ss 36 porta al paese di Valgreghentino. Ferito anche un altro 19enne, anch’egli a bordo dell’auto, e in compagnia degli altri due dopo una serata. In base alla ricostruzione, il 20enne ha perso il controllo del proprio mezzo all’altezza del parcheggio del cimitero, per sbattere contro un albero e un muretto in cemento. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo alla giovane, morta praticamente sul colpo anche perchè la stessa non indossava le cinture di sicurezza.



