Incidente stradale a Ferrara: morta 21enne/ Con l’auto nel canale, decesso sul colpo

Un gravissimo incidente mortale è avvenuto quest’oggi a Quartesana, un comune in provincia di Ferrara (Emilia Romagna). A morire, una giovane ragazza di soli 21 anni, finita in un canale con la sua automobile. Come riferito dall’edizione online de Il Resto del Carlino, l’episodio è avvenuto questa mattina in via Ponte Rigo e in base alle prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine, sembra che la giovane stesse percorrendo la strada di campagna provenendo da via Pomposa. Per cause ancora in corso di accertamento, però, qualcosa deve essere andato storto visto che la ragazza ha perso improvvisamente il controllo del proprio mezzo, finendo poi fuori strada e ribaltandosi. Non è da escludere che la giovane abbia avuto un colpo di sonno, o magari una distrazione, o ancora, un guasto meccanico, fatto sta che quando sul luogo segnalato si sono recati gli uomini del 118, per la 21enne non vi era già più nulla da fare. Sul posto anche i vigili del fuoco, che hanno poi estratto l’automobile dal canale, nonché gli agenti della polizia locale.

INCIDENTE STRADALE A FERRARA, TRAGEDIA ANCHE NEL FRUSINATE

Altra tragedia avvenuta in quel di Sgurgola, un piccolo comune della provincia di Frosinone (Lazio). A morire un bambino di soli 10 anni, leggasi Mario Graziani, come riportato dal portale web tg24.info. Il piccolo si trovava in via Calanzio quando un trattore agricolo con il rimorchio lo ha travolto. Mario era in compagnia di altri amichetti che sono fortunatamente riusciti a fuggire, mettendosi in salvo, ma lui non ha avuto la stessa fortuna ed è rimasto schiacciato dal mezzo di lavoro. La giovane vittima era molto conosciuta in paese ricorda tg24.info, ed in particolare i suoi genitori, Cataldo e Ramona, entrambi ben voluti dai residenti. (Cataldo lavorava nella scuola locale come collaboratore scolastico). Il sindaco di Sgurgola, Antonio Corsi, ha pubblicato sui social un messaggio di cordoglio per esprimere la propria vicinanza nei confronti della famiglia della giovane vittima: “Cari concittadini – si legge – una tragedia incidentale ha scosso tutti noi, la scomparsa inaspettata del bambino Mario Graziani appena 10 anni mentre era impegnato a svolgere i compiti che gli avevano assegnato a scuola. Alla mamma Ramona e al papà Cataldo tutta la nostra vicinanza in questo momento forte di dolore che hanno visto salire in cielo il loro angioletto Mario. Per il giorno del funerale sarà lutto cittadino”.



