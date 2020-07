Incidente stradale a Fiumicino, due morti e un ferito/ Tragedia sulla statale Aurelia

Gravissimo incidente stradale avvenuto nelle scorse ore in quel di Fiumicino, vicino a Roma: due persone hanno perso la vita e una terza è rimasta ferita. Come riferito dai colleghi de Il Messaggero, sulla statale via Aurelia, all’altezza del chilometro 32 in località Palidoro, tre veicoli sono venuti a contatto. Uno dei tre ha preso fuoco, provocando la morte di due persone, e ferendo una terza. L’episodio si è verificato questa mattina presto, sabato 18 luglio, attorno alle ore 6:00, e le cause dell’incidente sono ancora da chiarire. L’Anas ha fatto sapere che nel tratto di strada statale interessato è stato istituito il senso unico alternato di marcia, e sul posto sono intervenuti la Squadra 26A di Cerveteri, il 118 e la polizia stradale. Non è stata resa nota l’identità delle vittime, di conseguenza, non è dato sapere quanti anni hanno le persone coinvolte. Sul luogo dell’incidente si sono verificate code in entrambi i sensi di marcia, ma la situazione è tornata lentamente alla normalità nel corso della mattinata.

INCIDENTE STRADALE A FIUMICINO, UNA VITTIMA ANCHE A MILANO

Un altro incidente mortale è avvenuto nel pomeriggio di ieri in quel di Milano, dopo un uomo è morto caduto dalla moto su cui viaggiava. La vittima, un 50enne, stava viaggiando a bordo della sua due ruote quando si è scontrato con un furgone, un impatto violentissimo che non ha purtroppo lasciato scampo al centauro. Lo scontro è avvenuto di preciso attorno alle ore 18:00 di ieri pomeriggio, venerdì 17 luglio, in quel di viale Bezzi, all’altezza di piazzale Tripoli. Immediato l’intervento degli uomini del 118, recatisi sul posto con due ambulanze e un’automedica, nonché i vigili del fuoco e la polizia municipale. Nell’impatto è rimasto ferito anche un ragazzo di 33 anni, anche se lo stesso non è in pericolo di vita. Sembra che l’incidente sia stato provocato dal guidatore del furgone che avrebbe effettuato un’inversione a U, prendendo in pieno il centauro, anche se si attende ancora la versione ufficiale.



