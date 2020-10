Incidente stradale a Gallipoli: morto 45enne/ Esce dall’auto poi si accascia al suolo

Gravissimo incidente stradale avvenuto nelle scorse ore in quel di Gallipoli: un uomo è morto dopo che la sua auto ha preso fuoco. L’episodio è riportato da numerosi quotidiani online in queste ultime ore, ed è avvenuto poco prima della mezzogiorno di oggi sulla strada statale 101, quella che collega la nota cittadina salentina sul mare, a Lecce. La vittima, un uomo di 45 anni gallipolino, tale Francesco C. In base a quanto ricostruito, l’uomo si trovava a bordo della sua auto, una Fiat Grande Punto, quando questa, per cause ancora da accertare, è uscita di strada all’altezza dello svincolo per Galatone, sbattendo contro il guardrail. Un impatto violentissimo al punto che lo stesso mezzo ha preso fuoco subito dopo. Sempre in base alla ricostruzione, l’uomo sarebbe uscito autonomamente dalla sua auto con le proprie gambe, ma dopo aver percorso una ventina di metri si sarebbe accasciato al suolo, crollando sull’asfalto. Subito dopo l’arrivo dei sanitari, questi hanno provato a rianimare il 45enne ma ogni tentativo è stato vano, con lo stesso che è morto praticamente sul colpo.

INCIDENTE STRADALE A GALLIPOLI: UNA VITTIMA ANCHE IN SARDEGNA

Tanti coloro che hanno assistito al rogo, vista anche l’ora di punta, e il traffico veicolare è stato poi deviato. Quello di Gallipoli non è purtroppo l’unico incidente mortale di oggi. Attorno alle ore 6:00 di questa mattina, in Sardegna lungo la strada statale 131 (all’altezza del comune di Paulilatino), un 25enne di Nuoro ha perso la vita, mentre altre due persone sono rimaste ferite, a seguito di uno scontro avvenuto all’altezza del chilometro 120. Il furgone con alla guida la vittima si è scontrato con un camion, coinvolgendo anche un’auto, e nell’impatto violentissimo il giovane a bordo del primo mezzo ha perso la vita sul colpo. In base a quanto emerso, sembra che il furgone si sia scontrato frontalmente con un suv Nissan che proveniva dal senso opposto di marcia mentre stava attraverso l’incrocio a raso, e nel contempo un camion dietro la Nissan ha tamponato quest’ultima.



