Incidente stradale a Padova: morta 37enne/ Scontro in Tangenziale, traffico in tilt

Drammatico incidente stradale, quello che si è consumato questa mattina in Tangenziale a Padova. Secondo quanto riportato da Il Gazzettino nell’edizione online, il sinistro dagli esiti mortali si è consumato tra l’uscita 10 e 11 in direzione Padova Est, all’altezza dello svincolo di Salboro. Uno schianto violentissimo verificatosi attorno alle 8.30 del mattino e costato la vita a una giovane donna padovana di 37 anni.

Secondo una primissima ricostruzione, pare che nello scontro siano rimasti coinvolti diversi mezzi: si parla nel dettaglio di tre mezzi pesanti e due auto. Lo schianto ha avuto un bilancio grave: tre persone sono rimaste ferite mentre la quarta è deceduta poco dopo lo scontro sopra via Bembo, nel tratto di strada che prende il nome di Corso primo Maggio. Le prime informazioni finora trapelate fanno sapere che si sarebbe trattato di un tamponamento a catena dal momento che tutti i mezzi viaggiavano in direzione Nord.

Incidente stradale a Padova: donna morta, tre feriti

Sono stati in tutto cinque i mezzi coinvolti nel drammatico incidente stradale avvenuto oggi 28 marzo in Tangenziale a Padova: un autoarticolato guidato da un 40enne padovano, il quale sarebbe rimasto lievemente ferito; un secondo autocarro che vedeva alla guida un 56esse del posto che ha riportato ferite medie; una betoniera guidata da un 49enne veneziano rimasto illeso; un’auto Ford Fiesta guidata da un giovane 23enne di Padova che ha riportato ferite medie, ed infine una Renault Clio guidata da una padovana di 37 anni che sarebbe deceduta sul posto.

Puntuale l’arrivo dei soccorritori e dei pompieri che hanno provveduto alla messa in sicurezza di tutti i mezzi coinvolti nello schianto, occupandosi dell’estrazione dei feriti che sono stati affidati alle cure del personale Suem dopo essere stati stabilizzati e trasportati in ospedale. Niente da fare invece per una donna 37enne che stando a quanto accertato dal medico sarebbe deceduta sul colpo. In seguito al gravissimo sinistro la circolazione è stata inevitabilmente compromessa ed il traffico sulla Tangenziale di Padova è andato in tilt.











