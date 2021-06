Incidente stradale a Piacenza, A1-A21: 5 morti/ Scontro furgone-tir, traffico in tilt

Drammatico incidente stradale, oggi 3 giugno, sulla bretella di collegamento tra le autostrade A1 e A21 a Fiorenzuola d’Arda, in provincia di Piacenza. Al momento il bilancio è di 5 morti, come riferisce TgCom24. La dinamica dello schianto che ha coinvolto un tir ed un furgone non sarebbe del tutto chiara. Secondo le prime ricostruzione pare che un furgone con a bordo cinque persone non ancora identificate si sia schiantato contro un tir che lo precedeva. I cinque passeggeri del primo mezzo sarebbero tutti morti sul colpo. Dopo lo schianto il tratto di autostrada interessato dall’incidente mortale sarebbe stato completamente chiuso al traffico e sul posto sono giunti i soccorritori del 118 ed i vigili del fuoco.

La Polstrada di Cremona sarebbe intervenuta per fare tutti i rilievi del caso e capire se il furgone, un Fiat Doblò, abbia almeno tentato di frenare evitando lo schianto con il mezzo pesante. Certamente per i cinque a bordo non ci sarebbe stato nulla da fare dal momento che la vettura si sarebbe infilata sotto al tir, disintegrandosi, per causa ancora tutte da chiarire.

INCIDENTE STRADALE A PIACENZA: 5 MORTI

A bordo del furgone Fiat coinvolto nel terribile incidente stradale avvenuto in provincia di Piacenza vi erano tre italiani e due stranieri, tutti morti. E’ quanto riferisce PiacenzaSera nell’edizione online che ha anche reso una prima ricostruzione circa la dinamica del sinistro mortale in autostrada. Il Doblò avrebbe tamponato il tir in un tratto in cui il traffico era rallentato a causa di un incidente avvenuto in precedenza. L’impatto tuttavia sarebbe stato molto violento al punto da non lasciare scampo ai cinque occupanti. Non è chiaro cosa abbia indotto il guidatore in errore ma non si esclude del tutto un possibile colpo di sonno o un malore a carico dell’autista del Doblò. In seguito all’incidente il traffico è andato letteralmente in tilt dal momento che la circolazione è stata interrotta. Chiuso anche l’ingresso di Fiorenzuola della diramazione A21 con pesanti ripercussioni sulla viabilità. In particolare il tratto di autostrada della Piacenza-Brescia è stato completamente chiuso al traffico tra Caorso e Castelvetro in direzione di Brescia.

