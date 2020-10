Incidente stradale a Roma: morta ragazza/ Auto contro barriere, ferito il conducente

Sono purtroppo diversi gli incidenti stradali verificati nelle scorse ore in Italia, fra cui alcuni mortali, come ad esempio quanto accaduto a Finale Emilia, in provincia di Modena. Nella serata di ieri, mercoledì 14 ottobre, attorno alle ore 19:00, un uomo è rimasto vittima di uno scontro avvenuto in via Selvabella. In base alla ricostruzione effettuata, l’automobilista si trovava a bordo della sua auto e da Finale si stava recando in direzione Crevalcore; dopo aver superato una doppia curva è uscito di strada, invadendo la corsia opposta. Una volta che ha lasciato il manto stradale l’automobile, come se fosse letteralmente impazzita, ha invaso un frutteto che costeggia la strada per poi carambolare più volte prima di terminare la propria corsa in un campo arato. Mentre l’auto continuava a travolgere tutto ciò che incontrava, il guidatore è stato sbalzato fuori dalla stessa, ed è stato poi rinvenuto in un fosso, purtroppo senza vita. Sul luogo segnalato si sono recati i soccorsi anche con un elicottero del 118, ma a nulla è valso ogni tentativo di rianimazione dell’uomo. La vittima aveva fra i 55 e i 60 anni e non è ancora stata identificata.

INCIDENTE STRADALE A ROMA: SCONTRO VIOLENTO SULLA ROMA-FIUMICINO

Nell’incidente non sono rimaste coinvolte altre persone ne tanto meno altre auto, e i residenti hanno lamentato come la strada dove si sia verificato il decesso sia alquanto pericolosa in quanto la visibilità in curva è molto limitata per via della vegetazione. Da segnalare purtroppo anche un altro incidente mortale, avvenuto sull’autostrada Roma-Fiumicino: una ragazza ha perso la vita mentre si trovava a bordo di un’automobile non guidata dalla stessa. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 14 ottobre, all’altezza del chilometro 14.000 in direzione aeroporto. L’auto, che proveniva dalla Roma-Civitavecchia ha perso il controllo ed è finita contro le barriere, causando la morte dell’occupante il sedile del passeggero. Solo ferito invece il conducente della vettura. Anche in questo caso ogni tentativo di soccorso è stato vano, la ragazza è morta sul colpo.



