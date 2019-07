INCIDENTE STRADALE A TORINO/ Morto 50enne, schianto in pieno centro: due feriti

Tragico incidente stradale in pieno centro a Torino: un uomo di 50 anni, Fabio Salerno, è morto in seguito allo scontro con un’altra macchina in cui viaggiavano altre due persone, rimaste ferite. Come riportato da Fanpage, la vittima stava percorrendo corso Re Umberto a bordo di una Lancia Y quando all’incrocio con corso Rosselli la sua vettura si è schiantata con una Renault Clio. Subito sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato disperatamente di rianimare l’uomo, senza però riuscirci. Diverso il discorso per le due persone che erano a bordo della Renault Clio: entrambi sono stati soccorsi e sul posto e trasportati presso il pronto soccorso dell’ospedale Mauriziano. Gli agenti della squadra infortunistica della polizia municipale – scrive Fanpage – stanno ora cercando di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro per verificare se al momento dello schianto il semaforo dell’incrocio fosse effettivamente funzionante.

INCIDENTE STRADALE A TORINO

L’incidente stradale che è costato la vita al 50enne Fabio Salerno, è avvenuto in pieno centro a Torino alle ore 3:20 di oggi, sabato 27 luglio 2019. Per ricostruire la dinamica dell’impatto gli agenti della polizia municipale torinese stanno ora cercando eventuali testimoni. In questo senso è da interpretare l’invito a chiunque sappia o abbia visto qualcosa a contattare il numero di telefono 01101126510. Secondo quanto riportato da il Quotidiano piemontese, Fabio Salerno era diretto verso corso Galileo Ferraris. La Clio, invece, si stava dirigendo verso il centro città percorrendo la carreggiata centrale. La squadra infortunistica del reparto radiomobile della polizia municipale di Torino ha effettuato i rilievi del caso e sta ora tentando di ricostruire la dinamica esatta dell’incidente.

