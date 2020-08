INCIDENTE STRADALE OGGI 15 AGOSTO/ Tangenziale Nord Milano: morto motociclista

Il giorno di Ferragosto non è esente purtroppo da incidenti stradali: uno particolarmente grave si è verificato sulla Tangenziale Nord di Milano, dove un motociclista è morto dopo essersi scontrato con un’automobile. La vittima, 56 anni, stava percorrendo il tratto di strada compreso tra Cinisello Balsamo e Nova Milanese quando, all’altezza del km 10, per ragioni ancora da chiarire si è scontrato con la vettura, venendo sbalzato di sella e impattando violentemente sull’asfalto dopo un volo di diversi metri. I passanti, preoccupati hanno prontamente allertato il 112 – il Numero Unico delle Emergenze – e richiesto l’intervento sul posto di un’ambulanza. Le condizioni dell’uomo sono apparse critiche fin da subito: i sanitari hanno a lungo tentato di rianimarlo ma per il 56enne non c’è stato purtroppo niente da fare.

INCIDENTE STRADALE OGGI 15 AGOSTO: FERITI A VIBO VALENTIA

Dal Nord Italia ci spostiamo al Sud, dove questa mattina i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti sulla strada provinciale che collega il capoluogo a Cessaniti, dove si era verificato un incidente stradale. Come riportato dal quotidiano locale lametino.it, per cause in corso di accertamento una BMW serie 1 e una Toyota Aygo si sono scontrate e dopo l’impatto quest’ultima è finita fuori dalla carreggiata piombando in un burrone della profondità di circa 20 metri. I pompieri sono intervenuti anche con una Gru provvedendo a soccorrere gli occupanti delle due vetture, recuperando le due automobili dal fosso. Ad avere la peggio la conducente della Aygo, rimasta ferita, che è stata ricoverata presso il locale ospedale civile di Vibo Valentia.



