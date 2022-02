Incidente stradale oggi, caos in A1/ Video, camion prende fuoco: chiusa l’autostrada

Uno spaventoso incidente stradale si è verificato oggi sull’autostrada A1, nei pressi della località di Lodi, in Lombardia. L’episodio, come riferito dai principali organi di informazione online, a cominciare da Repubblica, è avvenuto attorno alle ore 6:30 di oggi, all’altezza del chilometro 21 in direzione nord. Stando a quanto segnalato dal 118, è stato soccorso un uomo di 47 anni, che è stato in seguito trasporto in codice giallo presso l’ospedale Niguarda di Milano: era alla guida di un camion che trasportava materiale infiammabile e che è inseguito esploso, obbligando alla chiusura della stessa autostrada in entrambe le direzioni. Sul luogo sono giunti nel giro di pochi minuti gli uomini dei vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme riportando poi la situazione alla normalità.

L’incidente si è verificato di preciso nei pressi del casello di Pieve Fissiraga, in provincia di Lodi, e secondo la ricostruzione pare che un autoarticolato che trasportava medicinali scaduti si è ribaltato dopo essersi scontrato con il new jersey, anche se per cause ancora sconosciute. Subito dopo l’impatto, il camion avrebbe preso fuoco, ma senza coinvolgere alcun altro mezzo stradale. Al momento l’autostrada del Sole risulta essere ancora bloccata in entrambe le direzione fra il casello di Lodi e l’innesto Teem a Cerro al Lambro (Milano), con conseguenti code e intasamenti lungo la statale via Emilia e la provinciale 235, bloccata da numerose automobili. Code segnalate anche in entrata a Milano, tra San Giuliano Milanese e piazzale Corvetto.

INCIDENTE STRADALE OGGI IN A1, ANNULLATA CONFERENZA IN REGIONE LOMBARDIA

A causa dell’incidente in A1, Regione Lombardia ha annullato la conferenza stampa prevista stamane a Palazzo Lombardia, occasione per presentare i dati congiunturali di industria e artigianato nel quarto trimestre del 2021. Alcuni relatori sono infatti rimasti bloccati in A1, quindi impossibilitati a intervenire.

Alla conferenza, oltre al governatore Fontana, era prevista la presenza dell’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi, quindi di Gian Domenico Auricchio, presidente Unioncamere Lombardia, Francesco Buzzella, presidente di Confindustria Lombardia ed Eugenio Massetti, presidente Confartigianato Lombardia.

