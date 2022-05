Incidente stradale oggi in A4/ Scontro violentissimo auto-furgone: 4 morti e 2 feriti

Gravissimo incidente stradale avvenuto oggi lungo l’autostrada A4, quella che collega Milano a Torino e viceversa. Quattro persone sono morte a seguito di uno schianto avvenuto fra un furgone e un’automobile nei pressi dell’uscita di Arluno, in direzione Milano. Come riferito dai principali organi di informazione online, a cominciare da Tgcom24, l’episodio si è verificato nella mattinata di oggi, precisamente alle ore 9:45, in località Marcallo con Casone. A morire un gruppo di operai, tutti molto giovani, di età compresa fra i 30 e i 35 anni, e tutti originari del Pachistan.

Probabile che gli stessi si stessero dirigendo presso un cantiere, o presso un’azienda, o magari stavano rientrando verso le proprie abitazioni, fatto sta che il loro destino ha voluto che perdessero la vita oggi sull’autostrada A4 a seguito di un incidente gravissimo. Una volta chiamati i soccorsi, e vista la situazione, l’autostrada è stata chiusa in entrambe le direzioni, dopo di che è stata riaperta in direzione Torino e in seguito una sola corsia in direzione del capoluogo lombardo.

INCIDENTE STRADALE OGGI IN A4: DUE FERITI, UNO IN CODICE ROSSO

In totale sono state sei le persone coinvolte, di cui i quattro operai morti, e due che sono rimaste ferite gravemente ma che fortunatamente non sono in pericolo di vita. Stando a quanto fatto sapere da Areu, dei quattro operai due sono uomini di 30 anni, uno di 35 e per il quarto l’età non è stata ancora identificata. Il gruppo è deceduto sul posto, e a nulla sono valsi i tempestivi interventi dei sanitari, a seguito delle gravissime ferite riportate.

Dei due feriti, invece, uno è stato portato in codice rosso presso l’ospedale di Niguarda, un 30enne, mentre l’altro, il conducente del furgone, è un 49enne che è stato invece soccorso in codice verde e che è stato portato presso il nosocomio di Magenta, in provincia di Milano. Sembra che l’incidente, in base ad una prima ricostruzione l’incidente si sarebbe verificato durante un sorpasso della Toyota Yaris, sui cui viaggiavano i 4 operai, e un furgone Ford Transit.

