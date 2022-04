Incidente Stroll e Latifi/ Video Schianto in Q1 Gp Australia: penalità al canadese

Incidente tra Lance Stroll e Nicholas Latifi nella Q1 del Gran Premio d’Australia, che si tramuterà in tre posizioni di penalità in griglia per il canadese della Aston Martin, uniti ai due punti sottratti sulla patente. Quest’ultima è senza dubbio la sanzione più pesante, visto che in ogni caso il pilota della terra delle foglie d’acero non era riuscito a superare la prima sessione di qualifica e si trovava già al ventesimo posto.

Ma cos’è successo, nel dettaglio? In pratica, gli stewards hanno giudicato Stroll colpevole per l’incidente, la cui dinamica può essere definita quantomeno insolita. Mancavano esattamente due giri d’orologio alla conclusione della prima sessione di qualifiche del Gran Premio che si disputa in Oceana e tutti e i due piloti stavano tentando di sfruttare nel migliore dei modi la chance residua loro rimasta per superare il primo taglio. Tuttavia, proprio in quel frangente è accaduto l’imponderabile…

VIDEO INCIDENTE STROLL LATIFI: PESANTEMENTE DANNEGGIATA L’AUTO DEL PILOTA CANADESE

Come accennavamo nelle precedenti righe, ha indubbiamente dell’incredibile l’incidente tra Stroll e Latifi, in quanto inizialmente il pilota della Williams ha rallentato facendo passare Stroll, ma improvvisamente anche quest’ultimo ha diminuito la velocità, cedendo strada a Latifi sulla sinistra, che nel frattempo stava riguadagnando chilometri orari. A quel punto, però, il portabandiera del team di Grove ha sfruttato il lato di destra del circuito, non potendo fare nulla per evitare di schiantarsi contro l’altra monoposto, che stava nel frattempo spostandosi proprio in quel punto.

Il contatto che ha determinato l’incidente ha avuto luogo tra la ruota posteriore sinistra di Latifi e la ruota anteriore destra di Stroll, mandando ko entrambe le monoposto, con i danni più ingenti rimediati dall’auto numero 6 del canadese.













