Incidente Stroll video: a muro a 300 km/h/ F1, cede gomma Aston Martin sul rettilineo

Paura in Formula 1 per l’incidente di Lance Stroll al GP d’Azerbaijan 2021. Il pilota dell’Aston Martin è andato a muro a circa 300 km/h. Il canadese era arrivato nell’ultimo rettilineo del circuito di Baku quando ha perso il controllo della sua monoposto finendo per stamparsi contro il muro. Dietro l’incidente spaventoso potrebbe esserci una foratura, in quanto dalle prime immagini è apparso evidente un cedimento improvviso dell’Aston Martin. Stroll, che non era ancora rientrato ai box per il suo pit stop, si trovava al quarto posto quando è avvenuto il crash. Proprio nel punto più veloce della pista, quando stava spingendo davvero forte, si è reso conto nel giro di pochi secondi che qualcosa non andava. Ha provato a mantenere il controllo dell’Aston Martin, ma senza riuscirci, proprio a causa della possibile foratura che potrebbe essere stata causata a sua volta da un detrito presente sulla pista.

INCIDENTE STROLL: A MURO SUL RETTILINEO

Di certo c’è che Lance Stroll non ha potuto fare nulla in quel momento per scongiurare l’incidente. Quando è avvenuto il cedimento non poteva fare più nulla, perché ha perso appunto il controllo della monoposto. Fortunatamente questo incidente non ha avuto conseguenze fisiche per il pilota dell’Aston Martin, che è tornato senza problemi ai box a bordo della macchina di sicurezza. In pista, invece, è scesa la Safety Car per permettere la rimozione in sicurezza della monoposto, così come dei detriti rimasti sulla pista. Dopo qualche secondo di paura, Lance Stroll ha poi rassicurato i meccanici ai box riguardo le sue condizioni. Quando poi ha avuto il via libera per scendere dalla monoposto, sono scattate le operazioni di rimozione, mentre lui comprensibilmente deluso ha concluso anzitempo la gara del GP d’Azerbaijan 2021 di Formula 1. Quando è tornato ai box il primo a sincerarsi delle sue condizioni è stato il papà Lawrence.

