Incidente su A4 Venezia-Trieste: tir travolge auto sbandata allo svincolo/ 3 morti

Un terribile incidente stradale si è verificato intorno alle 20.00 di giovedì 17 febbraio 2022 sulla autostrada A4 Venezia-Trieste,nel tratto compreso tra San Giorgio di Nogaro e Latisana. Una auto Hyundai, come ricostruisce Il Gazzettino, nel tentativo di uscire dal casello, ha sbandato ed è stata travolta da un tir, finendo la propria corsa contro la barriera laterale della carreggiata. Le tre persone che erano a bordo sono morte a causa dell’impatto.

Britta Kulp, 73 anni, di nazionalità tedesca, si trovava sul sedile posteriore ed è stata sbalzata al di fuori della vettura per la violenza dello scontro. Roberto Cartini, 62 anni, nato a Treviso, era seduto sul sedile passeggero anteriore ed è stato invece rinvenuto privo di vita tra le lamiere dell’auto. Non ce l’ha fatta neanche il conducente Giovanni D’Ascoli, 73 anni, il quale era stato estratto vivo e trasportato in ospedale, prima a Latisana e poi a Udine. Le sue condizioni però erano gravissime, tanto che i medici non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

Incidente su A4 Venezia-Trieste: tir travolge auto sbandata allo svincolo. La dinamica

In base alle prime ricostruzioni effettuate dagli inquirenti, come riportato da Il Gazzettino, alla base dell’incidente avvenuto nella sera di giovedì 17 febbraio 2022 sulla A4 Venezia-Trieste ci sarebbe un sorpasso effettuato dall’auto. Il conducente Hyundai avrebbe superato il tir davanti a sé, ma si sarebbe accorto troppo tardi che il casello di Latisana, dove sarebbero dovuti uscire, era vicinissimo e avrebbe dunque frenato di botto, sbandando. È così che il mezzo pesante avrebbe travolto la vettura. Le dinamiche, tuttavia, sono ancora al vaglio.

Ciò che appare certo è che l’impatto dell’auto è stato violentissimo: prima contro la cuspide dello svincolo, poi contro il tir in velocità ed infine contro la barriera della carreggiata. L’urto non ha lasciato scampo ai tre passeggeri della vettura, che sono stati prontamente soccorsi dagli operatori sanitari del 118 e dai vigili del fuoco.



