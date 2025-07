Gravissimo incidente sulla A4 all'altezza di Novara Est: un 70enne ha imboccato l'autostrada contromano, cagionando la morte di quattro persone

È un bilancio drammatico e gravissimo quello che arriva dall’incidente sulla A4 che si è verificato nella tarda mattinata di oggi, domenica 27 luglio 2025, che ha coinvolto solamente due auto all’altezza del casello di Novara Est, legato – secondo le primissime informazioni – da un anziano signore 70enne che ha imboccato l’autostrada in contromano: la conseguenza immediata è quella di lunghe code per i malcapitati automobilisti che si trovato sul tratto coinvolto dall’incidente sulla A4; mentre nel frattempo sono state avviate le dovute indagini per ricostruire nel dettaglio la catena di eventi che ha portato al gravissimo incidente.

Incidente sulla A4 all’altezza di Novara Est: quattro morti a causa di un’auto che è entrata in autostrada contromano

Procedendo per ordine, sembra che l’incidente sulla A4 risalga grosso modo alle ore 11:08 di questa mattina: proprio in quel momento, infatti, l’uomo 70enne avrebbe imboccato il tratto tra Novara Est e Marcallo Mesero – sull’autostrada che collega Torino a Milano, proprio in direzione del capoluogo meneghino – in contromano, schiantandosi tragicamente pochi minuti dopo contro un’auto sulla quale si trovavano quattro persone sulle quali non sono state ancora rese note le eventuali parentele.

Lo schianto sarebbe stato tragicamente violento, tanto che nell’incidente sulla A4 sarebbe molto sul colpo l’uomo 70enne che l’avrebbe causato e tre dei passeggeri dell’altra vettura coinvolta; mentre la quarta persona – che sembrerebbe essere una donna – è stata prontamente recuperata dall’elisoccorso e trasferita in codice rosso al nosocomio milanese Niguarda: stando a ciò che sappiamo fino a questo momento, sarebbe in condizioni piuttosto gravi, ma fortunatamente non in pericolo di vita.

Sull’incidente sulla A4 è stata avviata un’indagine per capire – soprattutto – se l’uomo fosse sotto l’effetto dell’alcool o di qualche droga e al contempo il tratto coinvolto è stato chiuso alla circolazione per permettere i rilievi del caso e la rimozione degli ostacoli: lunghe le code che si sono create con il suggerimento per gli automobilisti di uscire poco prima di Novara e rientrare dopo l’uscita per Marcallo.

