Incidente sulla Modica-Pozzallo: morto 44enne/ Scontro choc tra due tir e un furgone

Terribile incidente stradale dagli esiti mortali, quello avvenuto oggi, giovedì 23 dicembre 2021, sulla Ss 194 Modica -Pozzallo, in provincia di Ragusa. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Sud nell’edizione online, due tir ed un furgoncino si sarebbero scontrati frontalmente. Il conducente di uno dei due mezzi pesanti, un uomo di 44 anni, avrebbe avuto la peggio perdendo la vita nello schianto. Per lui, nonostante l’arrivo dei soccorritori, non ci sarebbe stato niente da fare.

Oltre alla vittima, il bilancio dell’incidente choc avvenuto oggi in provincia di Ragusa parlerebbe anche di quattro feriti, di cui uno gravissimo. Sul posto dopo lo scontro sono giunti i vigili del fuoco ed anche i soccorritori del 118 con elisoccorso. Dopo aver estratto i corpi dalle lamiere, il conducente del furgone è apparso in gravi condizioni ed è stato trasportato d’urgenza presso il vicino pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore di Modica. L’uomo avrebbe riportato fratture multiple agli arti inferiori, trauma cranico e addominale.

Incidente sulla Modica-Pozzallo: un morto e 4 feriti

Nell’incidente stradale avvenuto oggi sulla Modica-Pozzallo è rimasto coinvolto anche il conducente del secondo tir, un 38enne di Biancavilla, il quale ha riportato fratture e trauma cranico. In seguito allo schianto, la polizia è intervenuta provvedendo a chiudere la strada al traffico.

Nel frattempo emergono maggiori dettagli sulla vittima 44enne del sinistro. Si tratterebbe, come riferisce Ragusanews, di Daniele Caschetto di 44 anni, di Modica. L’uomo era alla guida di un mezzo pesante che si occupava del trasporto di merci destinate ai supermercati. Il tir si è scontrato frontalmente con un furgoncino proveniente dal senso di marcia opposto, a bordo del quale viaggiavano due persone, rimaste entrambe ferite. Entrambi ricoverati, il secondo occupante non avrebbe lesioni gravi. Le dinamiche del gravissimo incidente sono al vaglio degli agenti che stanno lavorando sul posto per stabilire le eventuali responsabilità.

