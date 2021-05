Incidente sull’A12: 42enne morto ad Ortonovo/ Travolto mentre chiedeva aiuto

Tragico incidente mortale avvenuto quest’oggi sull’autostrada A12, nella zona di La Spezia, in Liguria. Come riferito dai colleghi dell’edizione online de Il Secolo XIX, l’incidente si è verificato nella notte appena passata, alle ore 4:30, e ad avere la peggio è stato un quarantaduenne di Sarzano, deceduto praticamente sul colpo.

La polizia stradale e i carabinieri, che si sono recati sul posto dopo pochi minuti dalla segnalazione, stanno ricostruendo nel dettaglio l’accaduto, e in base a quanto emerso sembra che l’uomo abbia fatto tutto da solo: dopo il collegamento alla zona scavi di Luni, lungo la corsia sud, avrebbe perso il controllo del proprio mezzo, finendo contro il guard rail. A quel punto, il 42enne avrebbe commesso l’errore di scendere dall’auto per chiedere aiuto, per poi essere travolto da un mezzo pesante che passava di lì e che non l’ha visto. Si tratta dell’ipotesi al momento più accreditata in quanto il corpo è stato rinvenuto all’esterno della carreggiata e con segni di schiacciamento.

INCIDENTE MORTALE SULL’A12, UNA VITTIMA ANCHE AD AVEZZANO

Massiccio il dispiegamento di mezzi di soccorso, a cominciare dall’automedica con medico e infermiere, quindi l’ambulanza, i vigili del fuoco e le suddette forze dell’ordine, ma per l’uomo non vi è stato nulla da fare, morto dopo il violento impatto con il mezzo pesante. Un altro incidente mortale si è verificato in Abruzzo, precisamente in quel di Avezzano, in provincia de L’Aquila. A morire un uomo di circa 40 anni lungo la superstrada del Liri Sora-Avezzano, vicino alla galleria Mattei fra Canistro e Civitella. La vittima si trovava a bordo della sua auto quando si è scontrata in maniera molto violenta con un mezzo pesante: il camion ha preso fuoco dopo l’impatto mentre il 40enne è morto sul colpo. L’episodio si è verificato nella mattinata di oggi ed ha di fatto paralizzato il traffico locale con numerose code in entrambe le direzioni della strada.

