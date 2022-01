Incidente Tammy Abraham/ Roma, scontro con la sua Porsche: come sta?

L’attaccante Tammy Abraham, giocatore inglese della Roma, questa mattina è rimasto coinvolto in un piccolo incidente stradale nella Capitale, all’altezza del centro commerciale Euroma2. Nessuna conseguenza fisica comunque nell’incidente per Tammy Abraham, che sta bene e si è presentato regolarmente all’allenamento agli ordini dell’allenatore José Mourinho, in vista della ripresa del campionato di Serie A che per la Roma vedrà in programma al giorno dell’Epifania la super sfida contro il Milan.

Tammy Abraham era al volante del suo Porsche Cayenne e, stando a quanto si è potuto apprendere, avrebbe impattato contro l’auto utilitaria di una signora. Nulla di grave comunque, i due automobilisti coinvolti sono scesi dalle rispettive vetture per avere un confronto e chiarire la dinamica dell’accaduto, come sempre succede in caso di incidenti di ordinaria amministrazione, come quello che ha coinvolto stamattina Tammy Abraham.

INCIDENTE PER TAMMY ABRAHAM STAMATTINA, NESSUNA CONSEGUENZA FISICA

Una buona notizia per l’inglese, per José Mourinho e per tutta la Roma in vista della trasferta a San Siro: Tammy Abraham si è presentato a Trigoria per svolgere la seduta mattutina di allenamento con i compagni, preparando la partita contro il Milan in programma giovedì 6 gennaio alle ore 18.30, un inizio di lusso per il nuovo anno in casa Roma. Ci sono già altre assenze e rinunciare ad Abraham sarebbe stato un duro colpo per lo Special One nel suo “derby” con il Milan.

Di certo però Tammy Abraham dovrà stare più attento al volante, perché c’è il precedente di un altro incidente recente per l’inglese. Nell’aprile 2021 in Inghilterra, il numero 9 giallorosso – che all’epoca giocava ancora nel Chelsea – era stato vittima sempre di un incidente stradale, ma più grave. L’alta velocità alla quale viaggiava gli costò la decurtazione di ben 6 punti dalla patente e il calciatore dovette pagare anche 826 sterline di multa, anche se pure in quel caso non ci furono per fortuna particolari conseguenze fisiche.

