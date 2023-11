Incidente Taranto, frontale fra due auto: morte 4 persone/ Tre erano militari, deceduto anche un 68enne

Tragico incidente avvenuto nella tarda serata di ieri in Puglia, precisamente in provincia di Taranto. Lungo la strada statale 100, la Taranto-Bari, quattro persone sono morte mentre altre due sono rimaste ferite, a seguito di un frontale devastante. L’impatto dalle conseguenze terribili ha avuto luogo in particolare fra gli svincoli di San Basilio e Mottola, all’altezza di una galleria, così come riferito dall’edizione online di TgCom24.it. Sul posto sono intervenuti nel giro di pochi minuti gli uomini del soccorso, il personale del 118, in aggiunta ai vigili del fuoco, ai carabinieri, alla polizia stradale e ai tecnici dell’Anas.

Nel contempo il traffico è stato bloccato in maniera temporanea in entrambe le direzioni e deviato su altre strade per favorire il soccorso e in seguito pulire il manto stradale dai detriti. L’incidente di Taranto, avvenuto dopo le ore 21:00 di ieri, lunedì 27 novembre 2023, ha visto la morte di tre militari dell’Esercito che stavano viaggiando in auto con altri due colleghi che sono rimasti feriti, e che al momento si trovano ricoverati presso l’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. I militari sono appartenenti alla Brigata Pinerolo 7° Bersaglieri, di stanza in quel della base pugliese di Altamura, in provincia di Bari.

INCIDENTE TARANTO, FRONTALE FRA DUE AUTO: MORTE 4 PERSONE: UNA SCENA TERRIBILE

Erano tutti originari di Taranto anche se la loro età non è stata resta nota. La quarta vittima è invece l’automobilista che stava guidando il minivan che si è impattato violentemente con l’auto dei cinque: aveva 68 anni.

Una scena decisamente choc quella che si sono trovati di fronte i soccorritori, anche perchè alcuni corpi sarebbero stati sbalzati fuori dall’auto, mentre altri sono rimasti incastrati fra le lamiere e di conseguenza si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarli e dargli le cure adeguate. I due feriti, trasportati in codice rosso, sono attualmente in condizioni critiche e stanno lottando fra la vita e la morte. E’ stata aperta un’indagine per cercare di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto con la speranza che il bilancio finale non si aggravi ulteriormente.

