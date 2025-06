Mancano poche settimane all’esordio di Temptation Island 2025 – si presume ad inizio luglio – ma le registrazioni dovrebbero essere già in corso a differenza della messa in onda. Spuntano le prime indiscrezioni sul cast, sui protagonisti, sulle diatribe amorose che presto andremo a conoscere nei loro meandri e peculiarità; fra tutto questo, spunta oggi un clamoroso retroscena che poco ha a che fare con le dinamiche del programma. Un incidente avrebbe interessato la barca utilizzata dalla produzione nel corso delle riprese; nello specifico, l’imbarcazione – stando ai rumor – sarebbe letteralmente affondata.

Jenny Guardiano prima e dopo i ritocchi estetici/ Com'è cambiata l'ex protagonista di Temptation Island

Le notizie impegnano poco a rimbalzare da un angolo all’altro dei social e, come riporta Novella 2000 – che cita Telemia – nei pressi del litorale di Guardavalle Marina (Catanzaro) la barca di Temptation Island 2025 avrebbe subito un grave danno per poi affondare proprio nei pressi del resort che accoglierà anche quest’anno le registrazioni del noto programma di Canale 5.

Temptation Island 2025: data d'inizio, nuovo villaggio, puntate e coppie/ Tutto sulla nuova edizione

Incidente Temptation Island 2025 affondata barca: non ci sarebbero feriti ma si attendono dettagli sulla dinamica

Analizzando la dinamica dell’incidente Temptation Island 2025, la barca della produzione avrebbe sbattuto contro un relitto sommerso, causando un grave danno all’imbarcazione che sarebbe successivamente affondata. Fortunatamente – stando sempre alle voci e indiscrezioni, come riporta anche Novella 2000 – nessuno sarebbe rimasto ferito a causa dell’incidente. “Le dinamiche esatte sono ancora al vaglio degli inquirenti”, si legge su Telemia e dunque si attendono ancora conferme o smentite a proposito del presunto incidente che avrebbe visto protagonista la barca utilizzata dalla produzione di Temptation Island.

Temptation Island, Anna Acciardi vittima dell'odio social ed Alfred Ekhator non c'entra/ Cos'è successo

Lo yacht protagonista dell’incidente potrebbe comunque essere solo simile e non esattamente quello della produzione di Temptation Island 2025; per questa ragione, in attesa di conferme o smentite sul caso e sulle reali dinamiche dell’incidente, è necessario prendere con le pinze le prime informazioni trapelate in queste ore nel merito della barca affondata davanti al resort del programma di Canale 5.