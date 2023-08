Incidente TheBorderline, perizia su auto usata dagli youtuber/ Inquirenti e tecnici Lamborghini al lavoro

Le indagini sull’incidente di Casal Palocco tra la Lamborghini usata dagli youtuber TheBorderline e la Smart su cui il bimbo che ha perso la vita viaggiava con mamma e sorellina proseguono senza sosta e, come riporta Repubblica, in questa fase sarebbero concentrate sull’analisi del bolide noleggiato dai ragazzi. Stando a quanto riferito dal quotidiano, l’inchiesta potrebbe registrare una svolta con gli accertamenti sul veicolo, che vedrebbero al lavoro non solo gli inquirenti ma anche i tecnici della stessa casa automobilistica chiamati a dare un contributo specialistico alla consulenza disposta dalla Procura di Roma.

Chivasso, scopre la moglie e il loro figlio assieme/ “Un incesto, ho pensato di uccidermi”

In particolare, gli approfondimenti investigativi volti a ricostruire la dinamica dello schianto verterebbero sulla centralina dell’airbag della supercar guidata dal giovane youtuber Matteo Di Pietro il 14 giugno scorso, e potrebbero restituire elementi determinanti in merito all’accertamento delle responsabilità del conducente. Al vaglio, tra i diversi nodi da sciogliere, la velocità di impatto e quella tenuta poco prima dello stesso per capire se la contestazione del reato di omicidio stradale abbia una base probatoria su cui fondarsi.

Chris, 13enne investito e ucciso a Verona/ Mamma disperata: “E' stato tre ore agonizzante”

Incidente TheBorderline a Casal Palocco: le analisi sulla Lamborghini e il punto sulle indagini

Secondo l’ipotesi dell’accusa, riporta ancora Repubblica, la Lamborghini Urus su cui viaggiavano gli youtuber TheBorderline avrebbe raggiunto una velocità di 124 km/h – dato che sarebbe contenuto nell’ordinanza di custodia cautelare del gip a carico di Matteo Di Pietro, ai domiciliari – in una strada, quella teatro dell’impatto con la Smart guidata dalla madre del bimbo poi morto nell’incidente, in cui il limite è di 50 km/h. Per la difesa, la donna non avrebbe rispettato la precedenza ma se fosse confermata quella velocità, al momento non certa, la questione cadrebbe.

Instagram, 'guerra' all'intelligenza artificiale/ Comunicherà quali foto siano state generate dall'AI

Saranno infatti gli ulteriori approfondimenti disposti dalla Procura sulla Lamborghini, con il contributo dei meccanici della casa automobilistica che starebbero collaborando con i consulenti, a dare un quadro definito perché quanto rilevato dal gps della supercar non sarebbe affidabile al 100%. Occorerà, scrive Repubblica, attendere l’esito della consulenza e i risultati delle analisi sulla centralina dell’airbag dell’auto usata dal gruppo di giovani youtuber dei TheBorderline per una presunta “challenge” di 50 ore in macchina da condividere sui loro canali social.











© RIPRODUZIONE RISERVATA