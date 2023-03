Incidente tra aerei militari a Roma/ Ultraleggeri si scontrano a Guidonia: due morti

Due ultraleggeri si scontrano a Guidonia Montecelio

Incidente tra due aerei alle porte di Roma, a Guidonia Montecelio, dove due ultraleggeri U-208 di addestramento militare si sono scontrati in volo poco dopo le 12. Entrambi i velivoli appartenevano al 60esimo Stormo dell’Aeronautica Militare. Uno dei due è precipitato proprio in mezzo alla campagna, mentre l’altro nei pressi dell’area residenziale, come spiega Sky Tg 24. Due le vittime: entrambi i piloti hanno perso la vita ma fortunatamente non ci sarebbero altre persone coinvolte.

L’incidente sembrerebbe avvenuto durante una missione addestrativa con più aerei. I due mezzi si sarebbero toccati per motivi ancora da accertare, tanto che è stata aperta un’inchiesta. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i soccorsi dell’Ares 118 e le forze dell’ordine. Per i due piloti non c’è stato niente da fare. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso vicinanza alle famiglie: ”La notizia della morte dei due piloti dell’aeronautica militare nell’incidente aereo avvenuto a Guidonia ci riempie di tristezza. A nome del Governo esprimo le mie più profonde condoglianze e la mia vicinanza alle famiglie, ai colleghi del 60esimo Stormo e all’intero corpo dell’Aeronautica militare. A loro vanno le nostre preghiere”.

Incidente tra aerei a Roma: aperta un’indagine

Come spiega Roma Today, il gruppo dei quattro aerei militari U-208 stava facendo delle manovre nel cielo sopra la periferia di Roma. I due velivoli si trovavano “in volo nell’ambito di una missione addestrativa”, come spiega l’aeronautica in una nota che nella quale viene sottolineato che le cause dell’impatto “al momento non sono note”. Un aereo è precipitato su un’auto in via delle Margherite mentre l’altro in via Longarina, in un pratone e pochi chilometri dall’aeroporto militare di Guidonia.

Dopo l’incidente tra due aerei a Guidonia Montecelio, il pm di turno della Procura di Tivoli ha effettuato un sopralluogo nella zona di via Longarina: avvierà ora un’indagine per ricostruire i fatti. Anche l’ispettorato dell’aeronautica avvierà una serie di accertamenti visto che i mezzi coinvolti appartengono proprio alla forza militare. I due velivoli erano due ultraleggeri ad elica, normalmente utilizzati per il trasporto ed il traino di alianti.

🇮🇹 Due aerei da addestramento dell’Aeronautica Militare italiana si sono scontrati nel cielo sopra Roma, entrambi i piloti sono morti Uno degli aerei è precipitato in una zona residenziale di Roma . Il relitto della seconda auto è stato trovato in un campo. pic.twitter.com/szmifGc73V — Gianluca (@Gianl1974) March 7, 2023













