Incidente Verstappen video, cede gomma e va a muro/ F1: poi prende a calci Red Bull

Grande delusione per Max Verstappen, protagonista suo malgrado di un brutto incidente nell’ultima parte della gara del GP d’Azerbaijan 2021 di Formula 1. Il pilota della Red Bull era al comando, proiettato verso una vittoria che gli avrebbe permesso di incrementare il vantaggio in classifica su Lewis Hamilton, ma la sua gara è finita anzitempo. Il suo incidente ricorda molto quello in cui è rimasto coinvolto Stroll. Dinamica e cause sono infatti simili. Sono entrambi avvenuti sul lungo rettilineo del circuito di Baku. Nel caso di Stroll nella prima parte del rettilineo, nel caso di Verstappen quasi alla fine del rettilineo, infatti il pilota olandese dopo aver perso il controllo della sua monoposto è finito sul muro a destra. Dopo lo spavento per il pilota dell’Aston Martin, dunque, il popolo della Formula 1 ha avuto di nuovo paura. Ma fortunatamente anche per Verstappen l’incidente non ha avuto conseguenze per lui dal punto di vista fisico.

VERSTAPPEN, CALCI ALLA RED BULL DOPO INCIDENTE

L’incidente di Verstappen è un po’ un giallo, perché è finito a muro a 5 giri dalla fine della gara a causa di un cedimento della gomma posteriore sinistra, la stessa che ha causato l’incidente a Stroll, ma d’altra parte non c’erano avvisaglie. Dal muretto dei box, infatti, è arrivata la riflessione del team principal Christian Horner, il quale ha spiegato che non sono state registrate vibrazioni o altre avvisaglie. Grandissima la delusione per Verstappen, che non l’ha neppure nascosta. Tutta la sua amarezza è finita contro la gomma posteriore. Dopo essere sceso dalla monoposto, infatti, il pilota della Red Bull ha preso a calci la gomma che lo ha tradito proprio mentre pregustava una vittoria con cui avrebbe potuto creare un piccolo solco tra sé e Lewis Hamilton in classifica. Un’occasione persa per Verstappen in chiave Mondiale di Formula 1, anche questo spiega tutta l’amarezza del giovane pilota.

What a brutal ending for Max Verstappenpic.twitter.com/2ct7rDVvOy — Joe Pompliano (@JoePompliano) June 6, 2021

