Incidente Vettel-Leclerc/ Video Formula 1, scontro Ferrari: entrambe le vetture out

Gara già finita per Sebastian Vettel e Charles Leclerc, implicati in un brutto incidente al primo giro del Gp di Stiria 2020, secondo appuntamento del Mondiale 2020 della Formula 1. Come possiamo vedere nel video sotto presente, i due ferraristi sono stati protagonisti, proprio nelle prime curve del Gran Premio austriaco, di un brutto scontro che ha obbligato entrambi al ritiro, e a dunque a chiudere con uno zero questa bollente prova del campionato, con grande rabbia da parte dei fan della Rossa, come pure della scuderia, che davvero sta affrontando un avvio di stagione più nero che mai. Brutti risultati e una Ferrari Sf100 che è risultata affatto competitiva: certo non era questo l’esordio che Binotto aveva in mente per questa stagione, e lo scontro fratricida tra il monegasco (consapevole colpevole) e il tedesco (vittima del pasticcio commesso in pista) non aiuta il team principal della Rossa, che ora rischia di dover offrire la propria testa sui tavoli della dirigenza. Certo l’incidente occorso oggi tra Vettel e Leclerc sarà ora tema di feroce discussione a Maranello e non solo: la dinamica è chiara come anche le colpe dello scontro, ma gli effetti sono ancora tutti da valutare e non solo nell’immediato, se consideriamo il quadro generale, gravissimo per la Ferrari 2020.

INCIDENTE VETTEL LECLERC: LA DINAMICA DELLO SCONTRO TRA LE FERRARI

Dunque un brutto incidente tra Vettel e Leclerc getta un’ulteriore ombra nerastra sull’esperienza 2020 in formula 1 della Ferrari: ma vediamo come precisione che cosa è successo solo poco fa in pista a Zeltweg e la dinamica dello scontro che ha costretto le due Ferrari al coatto ritiro. Come detto prima siamo al primo giro del Gp di Stiria 2020 ed è per la precisione alla terza curva che occorre il brutto pasticcio tra le due vetture di Maranello. In un momento concitato della partenza infatti il monegasco ha azzardato un attacco fin troppo ottimistico all’interno del tedesco, che è stato costretto a finire fuori pista e a sobbalzare sul cordolo. Come si vede dal video sotto presente, la maggior parte delle colpe ricade proprio su Leclerc, che presto ha ammesso la propria colpevolezza anche ai microfoni della stampa: il monegasco ha ritardato esageratamente la staccata in curva 3 e stando attento alla presenza di Stroll a sinistra, si è dimostrato incauto mentre stava arrivando Vettel. Va aggiunto che Leclerc ha provato ad evitare il contatto chiudendo la traiettoria, ma saltando sul cordolo è andato a danneggiare gravemente la Ferrari di Vettel, che ha perso così l’ala posteriore. Segnaliamo infine che entrambe le rosse sono state costrette al ritiro: la Ferrari di Vettel non era riparabile nell’immediato, e lo stesso Leclerc ha rimediato importanti danni al fondo della monoposto.

VIDEO INCIDENTE VETTEL LECLERC, LO SCONTRO TRA LE FERRARI





