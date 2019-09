Incidente Vettel Stroll/ Video F1 GP Monza: testacoda Ferrari e scontro, poi penalità

Comincia nel peggiore dei modi il Gran Premio d’Italia 2019 per Sebastian Vettel. Incidente con Lance Stroll per il pilota della Ferrari. Dopo una partenza sottotono del tedesco, che è stato superato dalla Renault di Nico Hulkenberg, Vettel era riuscito a riprendersi il quarto posto. Poi il testacoda senza conseguenze, “spiattellamento” a parte delle gomme e perdita relativa di posizioni. Arrivato in sovrasterzo in curva, ha perso il controllo della sua monoposto, ma senza andare a impattare contro le barriere. La monoposto è finita sull’erba, quindi il tedesco, dopo aver lasciato transitare le Renault, è rientrato in pista. Ma in quel momento arrivava Lance Stroll. Per fortuna il tedesco non è ripartito velocemente, altrimenti l’impatto sarebbe stato disastroso. In ogni caso ha riportato danni all’ala anteriore, quindi è rientrato ai box e ne ha approfittato per montare gomme nuove. La manovra però è stata troppo pericolosa, quindi è finita sotto investigazione.

INCIDENTE VETTEL STROLL, VIDEO F1: PENALITÀ PER ENTRAMBI

Poteva avere conseguenze ben più gravi l’incidente di Sebastian Vettel con Lance Stroll. Per questo i commissari hanno deciso di punirlo con 10 secondi di penalità, che peraltro il pilota della Ferrari ha già scontato in questi minuti, rientrando all’ultimo posto. Il tedesco avrebbe dovuto controllare chi transitava in quel momento e lasciar passare Stroll proprio come aveva fatto con Hulkenberg e Ricciardo. Forse la rabbia per l’errore commesso e/o la foga di rientrare in pista per non perdere troppo tempo, Vettel ha accelerato mentre Stroll arrivava in curva. Lo stesso Stroll è stato poi punito perché, finito fuori pista per il contatto con Vettel, ha danneggiato la gara di Gasly. In questo caso però si è deciso di punirlo con il Drive Trough, che anche lui ha deciso di scontare subito. Gara in salita comunque per Vettel, che è stato anche doppiato. Di seguito vi riportiamo il video di quei momenti concitati.





© RIPRODUZIONE RISERVATA