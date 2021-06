Incidente via Aurelia, 3 auto accartocciate/ Ladispoli: morto 58enne, 2 codici rossi

Drammatico incidente nella mattinata di oggi, lunedì 28 giugno 2021, a Ladispoli, sulla via Aurelia, dove ha avuto luogo uno scontro tra tre auto, con le vetture che si sono letteralmente accartocciate nel violento impatto. Purtroppo, un uomo di 58 anni ha perso la vita nel sinistro, verificatosi attorno alle 10, all’altezza del chilometro 35+700, in direzione Roma. Lo scenario che i soccorritori si sono trovati di fronte al loro arrivo era davvero tragico, con pezzi di automobile disseminati lungo l’asfalto e numerosi frammenti di vetro provenienti dai parabrezza e dai finestrini andati in frantumi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, ma per una delle persone coinvolte nello scontro non c’è stato niente da fare. Gravi anche le condizioni di altri due occupanti dei veicoli, soccorsi dal personale dei vigili del fuoco di Cerveteri e dall’équipe medica dell’autoambulanza: sono servite le attrezzature da taglio per liberarli dalle lamiere e consentire alle eliambulanze di trasferirli urgentemente in ospedale, viste le loro condizioni di salute serie (codice rosso per entrambi).

DRAMMA A LADISPOLI: INCIDENTE SULLA VIA AURELIA, MORTO UN UOMO E DUE FERITI GRAVI

A Ladispoli, sulla via Aurelia, l’incidente di questa mattina ha assunto le proporzioni di un dramma vero e proprio. che si aggiunge a quelli che si sono registrati lungo le strade della provincia di Roma nel fine settimana appena andato in archivio. Infatti, come ricorda il quotidiano “Roma Today”, prima della mezzanotte tra venerdì e sabato a Velletri in un frontale ha perso la vita un giovane di appena quattordici anni, mentre alle 4.30 del mattino, in piazza Salerno, se n’è andato Jacopo Maria Colistra, deceduto mentre si trovava sulla sua Honda Sh.

Infine, alle 18 di sabato 26 giugno Cerveteri ha pianto la morte del 48enne Americo Libizzi, spirato in seguito a un frontale avvenuto mentre lui si trovava a bordo del suo scooter in via Doganale. L’auto condotta da un 44enne di Civitavecchia non è riuscita a evitare l’impatto e per lo sfortunato motociclista non c’è stata possibilità di sopravvivenza.



