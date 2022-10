Incidente Walace, auto ribaltata e in fiamme/ Calciatore Udinese sta bene, ma…

Grande paura per l’incidente d’auto che ha visto protagonista Walace, centrocampista dell’Udinese protagonista di uno strepitoso avvio di stagione in Serie A, che ha consentito ai bianconeri del Friuli di raggiungere le zone nobili della classifica. Tutto è accaduto la notte scorsa: il sudamericano si trovava a bordo della sua automobile, un’Audi, quando, attorno alle 3, ha improvvisamente perso il controllo del veicolo per ragioni ancora in fase di accertamento e in prossimità di una rotonda.

A quel punto, la vettura si è ribaltata e si è incendiata, venendo rapidamente avvolta dalle fiamme. A quel punto, fortunatamente Walace è riuscito abbastanza rapidamente a liberarsi e a uscire dalle lamiere, riuscendo a non riportare gravi conseguenze che, oggettivamente, vista la dinamica del sinistro, avrebbero potuto assumere contorni decisamente più tragici. Soccorso dall’équipe sanitaria del 118, il giocatore verdeoro ha trascorso la notte in ospedale, più precisamente nei locali del pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

WALACE, INCIDENTE D’AUTO TERRIBILE NELLA NOTTE: VIVO PER MIRACOLO

Sul luogo dell’incidente che ha visto come suo protagonista Walace sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, per spegnere il rogo divampato e mettere in sicurezza l’autoveicolo e la carreggiata. Adesso, per il calciatore, arriverà con ogni probabilità una sonora strigliata da parte della società, che probabilmente infliggerà una multa al ragazzo, visto che si trovava nel cuore della notte in giro, comportamento non consono a un professionista del suo calibro e tesserato per una società di Serie A che sta attualmente lottando per traguardi inimmaginabili prima dell’avvio della stagione.

Rammentiamo che Walace, il quale in passato ha militato in Germania ed è finito anche nei radar della Lazio, attualmente sta disputando la sua quarta stagione con indosso la casacca dell’Udinese, rinvigorendo ulteriormente il proprio legame con la squadra, con i tifosi e con il territorio.











