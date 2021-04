Incidente Zanardi, archiviazione per autista camion?/ Procura: “Velocità moderata”

Le indagini connesse all’incidente di Alex Zanardi, nel quale il pilota di handbike è rimasto gravemente ferito lo scorso 19 giugno sulla provinciale 146 di Pienza, verso San Quirico d’Orcia, potrebbero arricchirsi di un nuovo sviluppo nelle prossime ore, che potrebbe coincidere con l’archiviazione per il camionista coinvolto nel sinistro. Infatti, la Procura di Siena ha reso noto che non è stato ravvisato “alcun nesso causale tra la condotta tenuta da Marco Ciacci, 45 anni, alla guida dell’autoarticolato, e la determinazione del sinistro stradale in seguito al quale Zanardi riportava gravi lesioni”.

In particolare, “l’autista dell’autocarro viaggiava ad una velocità moderata e comunque ampiamente al di sotto del limite di velocità previsto su quel tratto di strada e reagiva prontamente alla vista del ciclista mettendo in atto una manovra di emergenza (sterzando verso il margine destro della carreggiata) per allontanarsi dalla linea di mezzeria e cercare di evitare l’impatto con l’handbike condotta da Zanardi, impatto che sfortunatamente si verificava interamente all’interno della corsia di pertinenza dell’autoarticolato”.

INCIDENTE ZANARDI, LA FAMIGLIA SI OPPONE ALL’ARCHIVIAZIONE PER L’AUTISTA

In merito alla richiesta d’archiviazione per l’autista del camion co-protagonista dell’incidente di Alex Zanardi, la famiglia dell’atleta ha presentato, attraverso i propri legali, opposizione alla richiesta, rimettendosi alle decisioni del Gip. La Procura sostiene che “non ha avuto efficacia causale la posizione dell’autoarticolato sulla carreggiata e in particolare la circostanza che poco prima dell’impatto, nell’affrontare la curva a sinistra, il camionista si fosse spostato più vicino alla linea di mezzeria, calpestandola per metà con le ruote anteriori sinistre e oltrepassandola di pochi centimetri con quelle posteriori, con conseguente esclusione di responsabilità penale colposa in capo all’indagato”. Un punto di vista non condiviso dagli avvocati di Zanardi, per i quali “il parziale superamento della linea di mezzeria ha determinato la manovra di sterzo a destra di Zanardi, da cui conseguiva la perdita di controllo del mezzo”. Nel frattempo, Alex Zanardi si trova ricoverato in ospedale da quasi un anno, mentre la battaglia legale tesa a stabilire la verità sul sinistro si preannuncia più accesa che mai.

