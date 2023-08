Incidenti oggi, 13enne in coma dopo caduta in monopattino/ A Milano 22enne gravissimo

Anche oggi, giovedì 10 agosto 2023, andiamo a fare il punto su quali siano stati purtroppo gli incidenti stradali che sono stati registrate nel nostro Paese nelle ultime ore. Cominciamo da quanto avvenuto in Salento dove una ragazzina 13enne si trova in condizioni gravissime dopo essere caduta con un monopattino. La giovane originaria di Bari si trovava in vacanza a bordo del suo monopattino elettrico quando ha perso il controllo per poi cadere e sbattere la testa a terra violentemente.

Un impatto decisamente molto forte che ha portato la 13enne ad entrare in coma nel giro di brevissimo tempo. Soccorsa dai sanitari in condizioni ritenute gravissime, la 13enne è stata trasportata presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce dove si trova tutt’ora. Secondo quanto emerso sembra che la giovane abbia fatto tutto da sola visto che non sarebbero rimasti coinvolti altri mezzi, ma per cercare di ricostruire con esattezza quanto accaduto sulla vicenda è stata aperta un’indagine.

INCIDENTI OGGI, 22ENNE GRAVE DOPO CADUTA IN MOTO A MILANO

A quanto si apprende sul monopattino vi era anche un’altra minorenne, si parla di una bimba di soli 8 anni, che è comunque rimasta illesa. Ricordiamo che i monopattini sono vietati agli under 14 di conseguenza nessuno dei due ragazzini avrebbe potuto guidare il mezzo elettrico. Non è inoltre chiaro se il 13enne e l’altra minorenne avessero il casco, come da regolamento, tutte questioni che dovranno essere accertate appunto dagli inquirenti.

La ragazzina ha riportato un’emorragia cerebrale oltre che una contusione, e una volta giunta all’ospedale è stata intubata e si trova attualmente in coma farmacologico. In ogni caso il personale sanitario si dice fiducioso visto che la 13enne starebbe rispondendo bene alle terapie. Fra gli incidenti più gravi che vi segnaliamo oggi anche quello avvenuto a Milano dove un 22enne è rimasto gravemente ferito. L’episodio si è verificato di preciso a Pantigliate: il ragazzo era a bordo della sua moto quando è caduto a terra per cause ancora da accertare. Strisciando per alcuni metri sull’asfalto ha terminato la sua “corsa” contro il guard rail prima di essere soccorso dal 118. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale in codice rosso dopo aver riportato gravi traumi e un braccio e ad una gamba: è in gravi condizioni.

