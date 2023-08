Incidenti oggi 15 agosto 2023/ Ferragosto con schianti in A1, A4 e A10. Giovane fuori strada a Civitavecchia

INCIDENTI A FERRAGOSTO: LA SITUAZIONE SULLE AUTOSTRADE

Si aggiorna purtroppo la lista degli incidenti di oggi 15 agosto 2023, con la situazione in particolare sulle autostrade del Paese che conferma i forti spostamenti presso le località di vacanza e le gite magari fuori porta per chi ancora è in città. Nonostante Ferragosto sia solo a metà, sono già numerosi gli incidenti stradali che oggi hanno provocato code intense su A1, A4 a A10.

SUPERMERCATI APERTI A FERRAGOSTO 2023/ Orari 15 agosto: Esselunga e Carrefour, da Milano a Roma

Poco dopo le ore 7.30 della mattina di Ferragosto l’incidente avvenuto sull’A1 all’altezza dei caselli tra Valdarno e Arezzo, al km 358: un 36enne e una 30enne sono rimasti feriti nello schianto tra le loro auto sulla carreggiata verso Nord, con l’intervento dei mezzi di soccorso della Asl Toscana Sud Est entrati subito in azione. I due feriti sono stati portati al Pronto Soccorso di Arezzo in condizioni per fortuna non gravi. Ben più grave l’incidente avvenuto invece poco prima delle 6 sull’A4 all’altezza del casello di Sommacampagna in direzione Verona sud: un tamponamento a catena ha generato un successivo ribaltamento di un’auto, con totale 5 feriti trasportati d’urgenza in ospedale. Lo svincolo del casello di Sommacampagna è rimasto chiuso per qualche ora in mattinata per ripristinare la carreggiata dopo l’incidente.

Immagini auguri buon Ferragosto 2023/ Foto 15 agosto, calcio in ferie: arrosticini del Pescara, il Napoli e…

INCIDENTI OGGI ANCHE A CIVITAVECCHIA: GRAVE UN GIOVANE RIMASTO INCASTRATO NELE LAMIERE

Terzo evento tra gli incidenti di oggi in autostrada si segnala sull’A10 Genova-Savona in direzione Genova nel tratto fra Arenzano e Prà poco prima delle ore 10 del martedì di Ferragosto: un’automobile per motivi ancora da chiarire autonomamente si è schiantata contro la carreggiata dopo aver perso il controllo. Un solo ferito trasportato però con trami diversi all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

Restano invece molto gravi le condizioni di salute del giovane che alle 9 di questa mattina è uscito di strada con la sua Renault Twingo a Civitavecchia, in strada Bagni Sant’Agostino: come riporta “Roma Today”, il ragazzo è rimasto incastrato per diversi minuti nelle lamiere dell’auto prima che i soccorsi siano riusciti ad estrarlo vivo con multiple ferite. Versa ora in gravi condizioni ma non sembra essere in pericolo di vita.

ANGELUS FESTA DELL’ASSUNTA, VIDEO 15 AGOSTO 2023/ Papa Francesco: “Maria serve e loda. L’amore eleva la vita”

© RIPRODUZIONE RISERVATA