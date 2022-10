Incidenti oggi, 15enne morto a Novi Ligure in scooter/ 41enne vittima ad Arezzo

Scopriamo anche oggi, giovedì 27 ottobre 2022, quali sono stati gli incidenti più gravi delle scorse ore sulle strade italiane. Partiamo da quanto accaduto ieri a Novi Ligure, località in provincia di Alessandria (Piemonte), dove ha perso la vita un ragazzino di soli 15 anni di Gavi. Il giovane si trovava a bordo del suo scooter quando si è scontrato con un’auto, una Skoda che proveniva dalla corsia opposta, guidata da una donna. In base a quanto emerso sembra che l’auto abbia svoltato a sinistra per entrare in un parcheggio, e il 15enne sarebbe stato travolto, per essere poi sbalzato contro il cancello. Un impatto violentissimo che ha addirittura rotto il casco che il giovane indossava correttamente, facendogli così sbattere la testa.

Immediata la chiamata ai soccorsi, e nel giro di pochi minuti gli uomini dei sanitari sono arrivati sul luogo segnalato, dove non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane: troppo gravi le ferite riportate a seguito dell’impatto con cancello e asfalto. La donna alla guida dell’auto, che si è fermata subito a prestare soccorso, ha spiegato di non essersi accorta dell’arrivo del motorino, mentre il sindaco di Novi Liguri, Carlo Massa, ha commentato: “Non conoscevo personalmente lui, ma il nonno. La notizia, purtroppo, si è diffusa rapidamente a Gavi e tutti siamo molto colpiti e addolorati. La morte di un ragazzo di 15 anni, per di più in circostanze così tragiche, diventa il dolore di un’intera comunità”.

INCIDENTI OGGI, 41ENNE MORTA AD AREZZO DOPO FRONTALE AUTO-TIR

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo segnalarvi oggi anche quanto accaduto sempre nella giornata di ieri in provincia di Arezzo dove è morta una dotta di 41 anni. Lungo la strada regionale 71, non distante da Marcena, la vittima sarebbe stata travolta da un mezzo pesante che ha invaso la corsia opposta dopo aver urtato un’auto di piccole dimensioni che lo precedeva.

Un impatto violentissimo quello fra l’autoarticolato e il mezzo guidato dalla 41enne, una Lancia Y, che non ha di fatto lasciato scampo a quest’ultima. La strada teatro dell’incidente è rimasta chiusa per diverse ore per tutti i rilievi del caso: si indaga per cercare di ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto ed eventuali responsabilità.

