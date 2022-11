Incidenti oggi, 15enne morto a Pontedera/ A Latina, frontale fatale per un 55enne

E’ giunto il momento di andare a scoprire anche oggi, sabato 12 novembre 2022, quali siano stati gli incidenti più gravi verificatesi sulle strade italiane nella giornata odierna e nelle scorse ore. Cominciamo con quanto avvenuto in quel di Pontedera, in provincia di Pisa, dove ha perso la vita un ragazzino di soli 15 anni, scontratosi con il suo scooter contro un’auto, mentre viaggiava sulla Tosco Romagnola: l’episodio si è verificata all’incrocio con via Castelli, e l’automobilista è stato soccorso in stato di choc. Per il 15enne, invece, a nulla sono valsi i tentativi dei medici di rianimarlo. Fra gli incidenti che vi riportiamo oggi anche quello registrato in provincia di Cuneo, precisamente fra i comuni di Lagnasco e Scarnafigi, un frontale verificatosi nella giornata di ieri che purtroppo ha causato la morte di una donna.

Tutta da ricostruire la dinamica precisa di quanto accaduto, ma in base a quanto riferito dai principali organi di informazione, sembra che a causare lo scontro fra i due mezzi sia stata la scarsa visibilità per via della nebbia. In totale sarebbero rimaste coinvolte tre persone, fra cui appunto la vittima di cui sopra, e altre due che invece sono risultate essere solo ferite, una in codice giallo e l’altro in codice rosso, ma non in pericolo di vita. Secondo quanto scrive Virgilio, la donna deceduta aveva 41 anni, si chiamava Maria Martini, ed era originaria di Lagnasco.

INCIDENTI OGGI, 55ENNE MORTO A CISTERNA DI LATINA: SCONTRO CON PALO

Inizialmente soccorsa, la vittima è stata trasportata presso l’ospedale più vicino, ma durante il tragitto verso il nosocomio le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate al punto che i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Fra gli incidenti più gravi avvenuti oggi anche quello verificatosi in provincia di Latina, di preciso a Cisterna.

A morire in questo caso è stato un uomo di 55 anni, che è deceduto a pochi metri dalla sua abitazione. E’ rimasto coinvolto in un incidente fatale lungo la strada che collega la via Appia a Doganella di ninfa, e a quanto si apprende la vittima era in sella ad uno scooter, quando ha perso il controllo del proprio mezzo finendo contro un palo. Il decesso è stato immediato, a nulla è valso l’intervento tempestivo degli uomini del 118: ogni tentativo di rianimarlo è infatti andato vano, troppo gravi le ferite riportate a seguito del frontale con il palo.

