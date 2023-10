Incidenti oggi, 15enne morto in scooter a Bari/ Auto fuori strada a Sondrio, 82enne deceduto

Quali sono stati i principali incidenti avvenuti nelle ultime ore lo andremo a scoprire come al solito oggi, attraverso un articolo in cui faremo il resoconto degli scontri più gravi registrati sulle strade italiane. Partiamo da quello localizzato a Bari, precisamente nel quartiere San Paolo, dove purtroppo ha perso la vita un ragazzo giovanissimo, un minorenne di soli 15 anni.

Il giovanissimo, come riferito dalla stampa locale ma anche dall’agenzia Ansa, si chiamava Domenico Capodiferro ed era stato vittima di un terribile incidente stradale avvenuto dieci giorni fa. Era stato soccorso in condizioni disperate quindi portato in ospedale in codice rosso dove ieri ha esalato l’ultimo respiro. L’episodio si era verificato di preciso lo scorso 7 ottobre quando il ragazzo stava viaggiando su uno scooter nei pressi dell’interporto. Non è ben chiaro cosa sia accaduto fatto sta che il giovane è finito violentemente contro un’auto che sopraggiungeva dalla direzione opposta, restando a terra in gravissime condizioni. In seguito l’allarme, la corsa in ospedale e purtroppo la morte. “Te ne vai con la tua gentilezza, la tua educazione, il tuo sorriso, ci mancherai tanto… il destino è crudele, fai buon viaggio nel mondo degli angeli”, il post su Facebook da parte di un amico della vittima. La famiglia ha deciso di donare gli organi del 15enne.

INCIDENTI OGGI, 82ENNE MORTO A SONDRIO

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo riportarvi oggi anche quello che è avvenuto in località Piuro, in provincia di Sondrio, dove un anziano signore di 82 anni è purtroppo deceduto. La vittima era alla guida di un’auto quando è finito fuori strada in via del Palazzo Vertemate, terminando poi la propria colle corsa contro un muro.

Un impatto violentissimo che purtroppo non ha lasciato scampo all’82enne: la macchina dei soccorsi si è attivata prontamente, e sul posto si sono recati gli uomini del 118 con l’elicottero e un’auto medica, nonché i carabinieri e i vigili del fuoco del distaccamento di Mese, ma quando sono giunti sul luogo segnalato per l’anziano non vi era già più nulla da fare. Non è da escludere che l’uomo alla guida possa aver avuto un malore che lo abbia portato a finire fuori strada.

