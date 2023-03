Incidenti oggi, 17enne investito in bici a Bergamo/ Un 57enne morto in Sardegna

Anche oggi dobbiamo purtroppo segnalarvi alcuni incidenti mortali verificatisi in Italia. Cominciamo con quanto accaduto a Ghisalba, in provincia di Bergamo, dove ha perso la vita un ragazzo di soli 17 anni. L’episodio si è verificato di preciso nella notte fra domenica e lunedì 27 febbraio, ma è emerso solo nella giornata di ieri.

La vittima era originario della Romania ed era residente di Cortenuova: in sella alla sua bicicletta si è scontrato violentemente con un’auto guidata da una ragazza 23enne di Ghisalba, che in base a quanto emerso sembra che stesse sorpassando un’altra vettura, e stava procedendo in direzione Mornico, lungo la strada provinciale 122. La ragazza ha chiamato i soccorsi e nel giro di pochi minuti sul luogo segnalato sono intervenute tre ambulanze e un’auto medica, ma per il giovane 17enne purtroppo non vi è stato nulla da fare: troppo gravi i traumi riportati dopo l’investimento, e il decesso è stato dichiarato sul posto. La ragazza alla guida, invece, è stata trasportata presso l’ospedale di Seriate ma le sue condizioni non sono gravi. Da ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto ed eventuali responsabilità.

INCIDENTI OGGI, 57ENNE MORTO IN SARDEGNA

Fra gli incidenti più gravi che vi riportiamo oggi anche quello accaduto nelle scorse ore Marrubiu, comune sardo in provincia di Oristano.

In questo caso a perdere la vita è stato un uomo di 57 anni, di professione allevatore, che è finito fuori strada con la sua moto. Il corpo è stato rinvenuto vicino alla sua motocicletta dai carabinieri locali dopo che i famigliari, non avendolo visto tornare a casa, hanno presentato denuncia di scomparsa. Le ricerche sono partite immediatamente e nella giornata di ieri l’uomo è stato ritrovato nel canale della zona di sa. Massa Manna. Finendo fuori strada la vittima deve aver battuto la testa morendo sul colpo: un impatto fatale che purtroppo non gli ha lasciato alcuno scampo.

