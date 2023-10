Incidenti oggi, 18enne in bici investito e ucciso a Benevento/ A Pietra Ligure morto un 19enne

Come ogni giorno anche oggi, sabato 14 ottobre 2023, andiamo a vedere quali sono stati gli incidenti stradali più gravi che si sono verificati nel nostro Paese. Cominciamo da quanto accaduto in provincia di Benevento, nei pressi di Montesarchio, dove un 18enne è morto investito. Secondo quanto ricostruito da numerosi quotidiani online, lungo la Strada Statale Appia un giovane originario del Burkina Faso sarebbe stato travolto da una vettura.

L’incidente è avvenuto di preciso nel territorio di Bonea e nello scontro sarebbero rimaste coinvolte due vetture: i conducenti di entrambi le auto si sono subito fermati per cercare di prestare soccorso al ragazzo, chiamando il 118. Purtroppo quando gli uomini del personale sanitario sono giunti sul luogo dell’incidente per il 18enne non vi era già più nulla da fare: diversi i tentativi di rianimarlo ma alla fine il personale medico ne ha decretato la morte sul posto. Ancora da ricostruire nel dettaglio quanto sia accaduto e sulla vicenda stanno lavorando le autorità locali. Sembra che il 18enne fosse in sella ad una bici e prima sarebbe stato urtato da una Fiat 500 e cadendo a terra una Skoda lo avrebbe travolto in pieno.

INCIDENTI OGGI: 65ENNE MORTO AD ACILIA

Fra gli incidenti più gravi che vi dobbiamo raccontare oggi anche quello avvenuto nella giornata di ieri in quel di Acilia, a pochi chilometri da Roma, dove un uomo di 65 anni ha perso la vita. L’automobilista era a bordo di una Citroen C3 quando è finito nel fossato che costeggia via Ortolani e via Saponara, uno scontro molto violento che purtroppo non ha lasciato scampo al 65enne: quando il personale del 118 è giunto sul luogo dell’incidente per l’uomo non vi era ormai più nulla da fare.

Purtroppo, come fa notare Today, non è la prima volta che un incidente simile si registra in quella zona e da tempo i residenti chiedono un guard rail che possa evitare agli automobilisti di finire fuori strada. Un anno fa, ad ottobre 2022, morì una ragazza di 21 anni. Infine, fra gli incidenti più gravi avvenuti oggi anche quello di Pietra Ligure dove un 19enne ha perso la vita: il ragazzo era a bordo di una Panda che per cause ancora da accertare, senza coinvolgere alcun veicolo, si è ribaltata sul fianco. Il giovane è morto sul colpo.

