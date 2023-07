Incidenti oggi, 18enne in scooter morto a Napoli/ A Latina morto motociclista 45enne

Scopriamo insieme anche oggi, sabato 22 luglio 2023, quali siano stati gli incidenti più gravi che ci sono verificati in Italia nelle ultime ore. Iniziamo da quello accaduto a San Severo, in provincia di Napoli, dove ha perso la vita un 18enne. La vittima si chiamava Giorgio Principito, ed era stato coinvolto in un incidente a bordo del suo scooter cinque giorni fa. Era stato soccorso in condizioni disperate e ricoverato in codice rosso presso l’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza dove è morto ieri, dopo sei giorni di agonia.

Sulla dinamica di quanto accaduto ci sono indagini in corso, ma si sa solo che la vittima fosse a bordo di uno scooter e che l’incidente si è verificato in via Fortore. Numerosi i messaggi di cordoglio sui social alla notizia della morte, come ad esempio chi ha scritto: “Pensare a te, e quando eri piccolo… Bello, elegante, intelligente fin da piccolo. Miliardi di ricordi di te, eri l’orgoglio di tua mamma e papà. Non potrò essere li a darti l’ultimo saluto, e dare conforto ai tuoi, ma ti mando un bacio volante. Adesso brilla lassù. Giorgio sempre nei nostri cuori. Non ci sono parole per questo dolore”.

INCIDENTI OGGI, DUE VITTIME A BRESCIE A LATINA

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo segnalarvi oggi anche quello accaduto in provincia di Brescia, sulla Sp 669: anche in questo caso ad essere coinvolto è stato un motociclista che ha perso il controllo del proprio mezzo finendo fuori strada. Lasciando la carreggiata si è schiantato violentemente contro un albero, e cadendo rovinosamente a terra è morto sul colpo. Inutile ogni tentativo dei soccorsi e anche l’elicottero del 118, atterrato sul luogo dello schianto, è stato mestamente rimandato in dietro: la vittima aveva 61 anni.

Chiudiamo fra gli incidenti più gravi che vi segnaliamo oggi con quello avvenuto a Minturno, in provincia di Latina dove è morto un uomo di 45 anni, finito contro un muro con la propria automobile. Non è da escludersi un malore fatto sta che mentre la vittima era alla guida dell’auto si è scontrato violentemente morendo sul colpo: anche in questo caso ogni tentativo del personale sanitario è stato vano. L’episodio è avvenuto di preciso in via Antonio Sebastiani nella giornata di ieri.











